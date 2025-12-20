20 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Michel Alejandro Díaz logra el tercer lugar en el Carlos Torre in Memoriam

20 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   84

Las Tunas.-  El tunero Michel Alejandro Díaz concluyó en el tercer puesto del torneo internacional Carlos Torre in Memoriam, al sumar seis unidades tras nueve rondas.

En la penúltima jornada dividió el punto frente al ucraniano MI Bogdan Bilovil, y en el cierre venció al costarricense IM Sebastián Mihajlov. Con ese resultado, Díaz igualó en puntuación con otros seis jugadores, incluidos los cubanos Dylan Berdayes y Luis Ernesto Quesada (ahora representante de México), pero se ubicó mejor por desempate.

El título correspondió al peruano Jorge Cori, favorito del certamen, con siete unidades, mientras que el colombiano Sergio Barrientos ocupó el segundo lugar con 6.5 rayas.

El desempeño le permitió a Díaz ganar 12 puntos en el ELO internacional, gracias a tres victorias y seis empates, consolidando así uno de sus mejores resultados en torneos de esta categoría.

El Carlos Torre in Memoriam, fundado en honor al legendario maestro mexicano, reúne cada año a figuras de primer nivel y se ha convertido en un escenario donde se mide la resistencia, la creatividad y la pasión por el juego ciencia. La última ronda, cargada de tensión y emoción, reflejó la intensidad que se vive dentro del tablero

Para Michel Alejandro, este tercer lugar no solo representa un logro deportivo, sino también un paso firme en su carrera internacional, demostrando que está preparado para competir con los mejores del continente.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Maestro Internacional Michel Alejandro Díaz - torneo internacional Carlos Torres in memoriam

Últimas noticias

El 2026 está ya a las puertas

Con este diciembre, el actual calendario 2025 deshoja su último capítulo.  Los días pasan, el mes se nos va y con él dice adiós el año, uno de los más difíciles para los residentes en la provincia de Las Tunas y en toda Cuba, aunque mantiene la certeza de que siempre hay que mirar hacia adelante.

Los Leñadores llegan a 45 victorias

Los Leñadores de Las Tunas tuvieron una gran ofensiva para derrotar 13×4 a los Tigres de Ciego de Ávila y se convirtieron en el segundo equipo en alcanzar las 45 victorias en la campaña. 

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores llegan a 45 victorias

Los Leñadores llegan a 45 victorias

Los Leñadores de Las Tunas tuvieron una gran ofensiva para derrotar 13×4 a los Tigres de Ciego de Ávila y se convirtieron en el segundo equipo en alcanzar las 45 victorias en la campaña. 

Supremacía tunera y santiaguera en el Zonal Oriental de Ajedrez

Supremacía tunera y santiaguera en el Zonal Oriental de Ajedrez

El campus Pepito Tey de la Universidad de Las Tunas fue escenario, este jueves, de una última ronda en el Zonal Oriental de Ajedrez. La cita dejó como grandes protagonistas a Alfredo Aguilera, representante de Las Tunas, y a Leannet Bosch, de Santiago de Cuba, quienes dominaron con autoridad los apartados Absoluto y Femenino. 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *