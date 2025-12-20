Michel Alejandro Díaz logra el tercer lugar en el Carlos Torre in Memoriam

Las Tunas.- El tunero Michel Alejandro Díaz concluyó en el tercer puesto del torneo internacional Carlos Torre in Memoriam, al sumar seis unidades tras nueve rondas.

En la penúltima jornada dividió el punto frente al ucraniano MI Bogdan Bilovil, y en el cierre venció al costarricense IM Sebastián Mihajlov. Con ese resultado, Díaz igualó en puntuación con otros seis jugadores, incluidos los cubanos Dylan Berdayes y Luis Ernesto Quesada (ahora representante de México), pero se ubicó mejor por desempate.

El título correspondió al peruano Jorge Cori, favorito del certamen, con siete unidades, mientras que el colombiano Sergio Barrientos ocupó el segundo lugar con 6.5 rayas.

El desempeño le permitió a Díaz ganar 12 puntos en el ELO internacional, gracias a tres victorias y seis empates, consolidando así uno de sus mejores resultados en torneos de esta categoría.

El Carlos Torre in Memoriam, fundado en honor al legendario maestro mexicano, reúne cada año a figuras de primer nivel y se ha convertido en un escenario donde se mide la resistencia, la creatividad y la pasión por el juego ciencia. La última ronda, cargada de tensión y emoción, reflejó la intensidad que se vive dentro del tablero

Para Michel Alejandro, este tercer lugar no solo representa un logro deportivo, sino también un paso firme en su carrera internacional, demostrando que está preparado para competir con los mejores del continente.

/lrc/

