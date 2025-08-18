Radio Victoria en Vivo

Abeyci Pantoja: Creer, crecer y triunfar

Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.-  Para Abeyci Pantoja estos últimos meses han cambiado su dinámica de trabajo y es que ahora el director de los Leñadores está al frente de la selección nacional juvenil, que por estos días se prepara en el estadio Julio Antonio Mella rumbo al Campeonato Mundial de Japón.

Pantoja está al frente de los dos entrenamientos y a cada uno de ellos le dedica el tiempo necesario para que todo salga lo mejor posible.

«Estamos aquí  haciendo un esfuerzo máximo, tratando de llevar los dos entrenamientos a la vez y  te digo que es muy difícil, pero nos hemos  acostumbrado porque en los Leñadores tenemos un colectivo de dirección que conoce muy bien el sistema de trabajo y mantenemos contacto todos los días para saber qué se hace y qué debemos cambiar».

El trabajo con los juveniles

«Al equipo juvenil sí hay que dedicarle un poco más de tiempo porque no tienen la costumbre de un entrenamiento a la altura de lo que estamos haciendo, le hemos subido unas cargas buscando que despierte un poco ese ánimo de juventud.

Hemos visto a través de pruebas físicas y y psicológicas que son atletas con buen tamaño, pero con un nivel bajo de fuerza y entonces estamos tratando de buscar otros elementos que nos lleven a la victoria».

Dirigir la selección nacional cubana sub 18. ¿Qué representa?

«Es un Campeonato Mundial y es un reto grande porque las aspiraciones y las expectativas son altas y nosotros le brindamos la mayor importancia para que llegue el resultado».

Los Leñadores

«El primer objetivo es ganar el  título, pero tenemos que saber que los otros equipos se han ido reforzando, le han regresado peloteros que han estado en otras ligas y eso se hace más interesante la serie nacional, pero nosotros queremos ganar la corona por tercera vez consecutiva».

Escuche las declaraciones completas de Abeysi Pantoja en el siguiente audio.

