Presentan en Las Tunas campaña de prevención del VIH «Sigue a tu Ritmo PrEP»

Las Tunas.- Como parte de la labor intersectorial y el compromiso para fortalecer la respuesta del país ante la prevención del Virus de Inmnodeficiencia Humana (VIH) se presentó en el memorial Mayor General Vicente García la campaña nacional Sigue a tu Ritmo PrEP en la provincia de Las Tunas.

Participaron en este lanzamiento el director general de Salud, Ariel Guevara Bringa, Yumara Acosta García, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, funcionarios del Programa de Naciones Unidas en Cuba, ProSalud y el Centro Nacional de prevención de ITS-VIH/Sida y Hepatitis, junto a más de medio centenar de integrantes de los grupos de poblaciones claves.

En esta ocasión Dennis Pérez Chacón, miembro del equipo coordinador de la Campaña Sigue a tu ritmo PrEP puntualizó que esta Campaña defiende tres objetivos principales y se centra en compartir experiencias sobre las potencialidades de este medicamento.

«Esta es una campaña que empezó a finales de 2024 con un lanzamiento presencial en La Habana, pensada para las redes sociales, pero en las provincias con la presentación presencial se activa la dinámica de promoción de los productos, el logo y la inserción de las personas.

«Denota por tres objetivos informar los servicios disponibles y gratuitos de la PREP que ofrecen profesionales con alta preparación, motivar a líderes de opinión y beneficiarios a partir de las experiencias y su impacto por una protección de más del 90 por ciento, y reducir las barreras de género, de estigma y discriminación que afectan el acceso al servicio por razones de género o por el VIH.

«En sus inicios se proyectó solo la presentación en La Habana y seis provincias de manera presencial, pero por su impacto el Ministerio de Salud Pública y ProSalud se hizo un esfuerzo para aunar recursos para poder llegar a todas las provincias, y solo queda luego de Las Tunas, el territorio de Camagüey», apuntó Pérez Chacón.

Añadió que «hasta el momento ha sido un proceso bien exitoso la manera en que las provincias reaccionan, insertan sus particularidades, sus espacios y costumbres, y en Las Tunas con una connotación histórica en este memorial».

Con relación a la PrEP la campaña en la provincia fue más allá de los mensajes, cápsulas promocionales y el uso de los servicios especializados establecidos en el país que avalan la efectividad del medicamento que protege no solo a las poblaciones clave, sino a toda aquella persona que se sienta expuesta ante el virus del VIH.

En Las Tunas más de 200 personas tuvieron acceso a este medicamento desde las consultas de profilaxis previa a la exposición del VIH (PrEP), añadió la educadora provincial de ITS/VIH/SIDA y Hepatitis, Elena del Carmen González Rey, quien también denotó que este servicio gratuito posibilita la asesoría personalizada, pruebas regulares y el seguimiento profesional.

La PrEP es un novedoso método de prevención que comenzó a implementarse en Cuba desde 2019, como parte de un proyecto piloto que contó con el apoyo técnico y financiero de la OPS/ OMS, a lo que se sumó la contribución del PNUD y el Fondo Mundial.

Desde abril de 2024, el proyecto Expansión de los servicios diferenciados de VIH en Cuba, resultado de la cooperación entre el Minsap, el PNUD y el Fondo Mundial, apoya la ampliación de la cobertura de los servicios de prevención, incluyendo los servicios PrEP, entre otras intervenciones de apoyo a la respuesta nacional al VIH.

Estos servicios se encuentran disponibles y se ofrecen de manera gratuita en más de 50 policlínicos y espacios comunitarios de todas las provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube