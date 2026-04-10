Destacan profesionales de la Enfermería labor de la Puericultura

Las Tunas.- Niños y educadoras del Círculo Infantil Ismaelillo, enclavado en el área de salud del policlínico Aquiles Espinosa Salgado, tuvieron una mañana diferente al recibir a profesionales del sector sanitario en una jornada de intervención por la calidad de vida desde la edad temprana.

La celebración, enmarcada en la iniciativa Un Abril por la Pediatría, se dedicó a promover los cuidados de los pequeños desde el consumo de verduras y frutas, la higiene bucal y personal, la salud física y mental, y la prevención de accidentes en el hogar.

La convocatoria integró a pioneros, familias, miembros de comunidad, educadores de ProSalud, brigadistas sanitarias, médicos, enfermeras, especialistas en Pediatría, Estomatólogos y Psicólogos, en una jornada diferente para festejar la vida desde la protección a la infancia.

Entre los presentes compartió sus experiencias de manera interactiva ante la prevención de enfermedades el especialista de Segundo Grado en Pediatría, José Antonio Guerra Pérez.

El galeno precisó la importancia de dedicar estos días al análisis de los objetivos esenciales de la Pediatría, «existe la incorrecta interpretación de que esta especialidad se destina a los enfermos, un concepto alejado de acciones como la Puericultura, referida al cuidado del niño sano, con el objetivo de acompañar su desarrollo, detectar alteraciones y evitar afecciones».

Añadió Guerra Pérez que «se prioriza el diálogo con las familias a fin de evitar accidentes principalmente del hogar, tan frecuentes a esa edad y que ocasionan limitaciones importantes, evitar las infusiones por las complicaciones a la salud, quisiéramos tener niños sanos, con las habilidades desde el punto de vista genético, inteligencia y aptitudes físicas y mentales.

El también Máster en Atención Integral al Niño agregó que «la Puericultura comienza con la preparación de la madre antes de la formación de una nueva vida, a fin de evitar nacimientos pretérminos con recién nacidos bajo peso, que trae consigo niños muy frágiles y con diversas limitaciones».

«Por ello hay que seguir las orientaciones del personal de Salud, encargado de orientar y estimular el correcto desarrollo del bebé para tener adultos sanos, útiles a la sociedad y a las familias, y que se propicia desde una buena Puericultura en la etapa pediátrica».

Canciones, danzas, adivinanzas, juegos de imitación y de roles laborales del personal de la salud, deleitaron a los pequeños de la institución, con 45 años de creada y con una matrícula de alrededor 200 pequeños.

Las consultas de puericultura se realizan en los Consultorios Médicos de las Familias y se complementan en las visitas de terreno que posibilitan observar al niño, la familia y la comunidad en su entorno físico, social y cultural, bajo el seguimiento de los pediatras y la incorporación de actividades centradas en la promoción de salud y la prevención de enfermedades.

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