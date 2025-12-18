Portada » Noticias » Deporte » Michel Alejandro Díaz se mantiene en la vanguardia del Carlos Torre in Memoriam

Las Tunas.- El tunero Michel Alejandro Díaz continúa en la vanguardia del Torneo Internacional Carlos Torre in Memoriam, al acumular cuatro puntos en la clasificación general.

Este miércoles, el cubano dividió el punto en sus enfrentamientos frente al colombiano Sergio Barrientos y el norteamericano Aleksandr Ostrovskiy, resultados que le permitieron sostenerse en la parte alta de la tabla.

Para este jueves, en la séptima ronda, Díaz tendrá un exigente duelo frente al mexicano Juan Carlos González Zamora.

El certamen es liderado por el también cubano Luis Ernesto Quesada, quien actualmente representa a México y marcha con cinco unidades. Tras él se ubica un grupo de cuatro ajedrecistas con 4.5 unidades: Dylan Berdayes, Sergio Barrientos, Lelys Martínez y Viktor Matviishen.

En total, 57 jugadores participan en esta edición del tradicional evento, que concluirá el próximo viernes, consolidándose como uno de los torneos más prestigiosos del continente.