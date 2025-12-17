17 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Año 2026, período para crecer en las producciones agropecuarias

17 de Dic de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   68
Para que rindan frutos la constancia y el esfuerzo constantes

Las Tunas.- Del año 2026, los residentes en la provincia de Las Tunas esperan un incremento en las producciones agropecuarias que se refleje en la variedad y calidad de los alimentos que se comercializan en el territorio y que constituyen la base de la nutrición de las personas.

Con ese propósito deben trabajar los productores estatales y privados y los usufructuarios de los ocho municipios, conscientes de su papel en la recuperación económica del país y en la supervivencia de los cubanos frente a la actual crisis económica mundial.

Dicho objetivo puede hacerse realidad porque en el actual calendario se ha concretado la búsqueda de nuevas áreas de desarrollo para incrementar la siembra de los diferentes cultivos varios, especialmente de plátano, yuca, boniato y calabaza.

Ante los bajos rendimientos por la falta de fertilizantes, se hace necesario extender las plantaciones y en ese empeño es determinante el enfrentamiento al marabú, sobre todo en el cinturón del centro y en la parte sur del territorio, Jobabo, Colombia y Amancio.

Mucho más complejas son las circunstancias para la obtención de proteína animal pues es muy marcada la carencia de alimentos especializados para la obtención de huevos y carne porcina y de aves, por lo que habrá que acabar de concretar los módulos pecuarios de las unidades productoras y otras alternativas.

Entre ellas sobresale la crianza de cerdos de capa oscura y de gallinas semirrústicas, especies más resistentes a enfermedades y que se adaptan bien a la alimentación con desechos de los hogares, restos de cosechas y plantas que constituyen alimento animal.

En esas aristas, y durante todo el 2025, ha estado la influencia de las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, mediante recorridos por las áreas productivas, con diálogos oportunos y búsqueda de soluciones ante las limitaciones.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: producción de alimentos - producciones agropecuarias

Últimas noticias

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Transformar el impacto de las enfermedades arbovirales en la salud de la población llamó la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, durante un encuentro con representantes de entidades, organismos y del sector sanitario para evaluar las acciones higiénico-epidemiológicas en la provincia.

Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

El tunero FM Alfredo R. Aguilera continúa firme en la cima del Zonal Oriental de Ajedrez, al llegar este martes a siete puntos tras sumar 1.5 unidades en la doble jornada. Aguilera pactó tablas frente al santiaguero Cristian Tenst y luego se impuso a su coterráneo Ibraín Fernández, resultados que lo consolidan como líder absoluto del certamen.

Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Por segundo año consecutivo, los tuneros Yander Herrera y Ever Castro Martínez figuran entre los mejores atletas de Cuba en los apartados juvenil y en situación discapacidad, respectivamente. A ellos se suma el paratleta juvenil Aaron Marrero Escocia, quien también alcanzó resultados de primer nivel en este calendario competitivo.

Yordanis Alarcón entra en la historia del béisbol cubano con dos mil hits

El béisbol cubano y, en particular, el tunero, celebran una hazaña que quedará grabada en los anales deportivos: Yordanis Alarcón alcanzó la mítica cifra de dos mil indiscutibles en Series Nacionales, un club exclusivo donde hasta ahora solo había ingresado otro tunero, el legendario Danel Castro.

Más leido

Otras Noticias

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Transformar el impacto de las enfermedades arbovirales en la salud de la población llamó la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, durante un encuentro con representantes de entidades, organismos y del sector sanitario para evaluar las acciones higiénico-epidemiológicas en la provincia.

Garantía de agua favorece a agricultores tuneros

Garantía de agua favorece a agricultores tuneros

La buena disponibilidad de agua en las presas es ahora mismo la mayor garantía que tienen los agricultores de la provincia de Las Tunas para enfrentar el período seco del año y cumplir los compromisos de la campaña de siembra de frío.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *