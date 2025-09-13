13 de septiembre de 2025

Las Tunas

Comité Provincial del Partido aprueba movimiento de cuadros

Publicado el 13 de Sep de 2025
, por Yenima Díaz Velázquez
Las Tunas.- Reunido en pleno extraordinario, el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Las Tunas aprobó a William Proenza Mendoza como miembro de su Buró Ejecutivo para asumir la esfera Social, tras la liberación de Marbelis Mir Corrales.

Desde septiembre de 2023, Proenza Mendoza se desempeñaba como primer secretario de la organización política en Amancio, territorio en el que impulsó el desarrollo social, político y económico, con disciplina y consagración, tal como reconoció previamente ese Comité Municipal.

A propuesta de la comisión de cuadros del Comité Central y teniendo en cuenta la madurez política y los resultados de su gestión, a Marbelis Mir se le asignarán otras responsabilidades en el PCC.

Los miembros del Comité Provincial la elogiaron por el digno cumplimiento, durante unos 14 años, de sus responsabilidades como dirigente en la organización y destacaron que con su sabia conducción, el territorio tunero exhibe excelentes indicadores en varios sectores, sobre todo el deporte y la educación.

Según se informó en la reunión, como nuevo secretario del Partido en Amancio fue aprobado Alfredo Fidel González  Escobar, joven de 36 años que antes se desempeñaba como miembro del Buró para el trabajo político ideológico.

En el encuentro, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, señaló que el movimiento de Marbelis Mir Corrales es un orgullo para el territorio y exhortó a mantener el trabajo, tanto en la esfera Social como en el municipio de Amancio.

