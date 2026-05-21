Desde Festival Clima y Vida abogan en Las Tunas por un mejor planeta

Desde Festival Clima y Vida abogan en Las Tunas por un mejor planeta

Las Tunas.- Con la conferencia cambio climático y gestión integrada del riesgo de desastres, abrió este 20 de mayo el Festival Clima y Vida que como parte de la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrolló en el Jardín Botánico de Las Tunas.

Al impartirla el máster en ciencias y especialista del Citma Reynol Pérez Fernández, alertó sobre las amenazas que el cambio climático cierne sobre la provincia como el incremento sostenido de la temperatura, el ascenso del nivel del mar y lluvias extremas cada vez más frecuentes e intensas.

En otra disertación especializada el experto en Botánica Waldo Bonet Mayedo, ratificó la urgencia de acciones para la conservación de especies endémicas de la flora que están peligro crítico de extinción.

Citó el caso de la Zanthoxylum Curbelois, una planta muy amenazada, cuyos pocos ejemplares avistados en la provincia, están en la duna de la playa Cobarruvias muy cerca del hotel.

«Como esta otras muchas corren gran peligro de desaparecer por lo que hay que actuar rápido y de forma efectiva para salvarlas, subrayó.

El Festival Clima y Vida auspiciado por la Red de Formación Ambiental perteneciente a la Delegación Territorial del Citma, transcurrió como un instructivo espacio de educación medioambiental con aprendizajes para profesionales de diversos sectores y para niños del Centro Escolar José Mercerón de la comunidad de El Cornito.

Guiados por su guía base y maestra de la asignatura Mi mundo digital, Daili Nieves Yero, los niños cantaron y pintaron por un mundo sin cambio climático y para aportar a ello desde la práctica, sembraron una Guana, planta endémica de esta parte de Cuba de gran valor histórico por su utilidad a las tropas mambisas durante la gesta independentista.

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