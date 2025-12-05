Portada » Noticias » Las Tunas » Trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas continúan labores de recuperación en Santiago de Cuba

San Luis, Santiago de Cuba.- El Hormiguero, La Cristina, Boniatico, Guineo Morado y Estrella Roja son barrios del municipio de San Luis en la provincia de Santiago de Cuba cuyos habitantes han sido testigos en los últimos días del esfuerzo y la laboriosidad de los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas.

Más de 20 días llevan laborando por esos intrincados parajes los integrantes del contingente Mayor General Vicente García González en la recuperación de los daños provocados por el Huracán Melissa, en ese oriental territorio.

La propia magnitud de esos daños, unido a la topografía de la zona y lo intrincado de varios parajes han sido la causa de que 36 días después de los estragos de Melissa la recuperación se encuentre al 86 por ciento.

Ante el empuje de la naturaleza se ha impuesto una vez más la intransigencia y voluntad de estos hombres los cuales entre juventud y experiencias comparten faenas de hasta 12 horas de labor diaria pues deben viajar en ómnibus desde la capital indómita a realizar sus labores en dichas comunidades.

Para Carlos Velázquez con 36 años de labor como liniero y hoy jefe de brigada lo visto aquí sobrepasó todas las expectativas: «si bien la experiencia acumulada en otros eventos de este tipo nos ha permitido laborar en condiciones sumamente difíciles esta vez no ha sido menor».

Edisner Rondón es un reconocido jefe de brigada de la Unidad Empresarial de Base (UEB) del municipio de Las Tunas, junto a él Ubisley, Frank y Ernesto y para ellos, al igual que el resto de los integrantes del contingente, hay un solo compromiso, no regresar hasta devolver la luz al último de los Sanluiseros.

«Es sorprendente como después de llevar más de un mes sin electricidad estas personas te reciben, brindan una taza de café, un refresco o lo que puedan y lo hacen con esa humildad que caracteriza a estos lugareños y que aún en tan difíciles condiciones no han perdido», relataba Leonardo uno de los encargados de cubrir la retaguardia y garantizar la alimentación.

David Arturo Núñez Caballero es el jefe de operaciones de la UEB del municipio de Colombia, la añoranza por abrazar a su pequeño de cinco meses lo impulsa junto al resto de los integrantes de las dos brigadas que dirige para restablecer en el más breve tiempo el servicio a la comunidad de El Cañón en la carretera de San Luis al Puerto de Boniato.

Muchas son las experiencias, las anécdotas y los testimonios de estos hombres que dejaron atrás sus familias, como otras tantas veces lo han hecho, para devolver la vitalidad de un servicio que si bien hoy a causa de la crisis energética que atraviesa el país no satisface las demandas que de el se exigen sigue demostrando que al final del túnel siempre esta la luz.

