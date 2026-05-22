Alberto Pablo Civil es candidato al MVP de la semana en la Liga Élite

Puerto Padre, Las Tunas.- El destacado relevista puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo, natural de la comunidad de Vázquez, es candidato a ser designado Jugador Más Valioso en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, en el periodo comprendido del 12 al 20 de mayo.

Esta distinción, reconoce el rendimiento sobresaliente de un pelotero en los apartados bateo y pitcheo tras concluir dos subseries particulares. La candidatura de Civil Hidalgo se sustenta en sus tres presentaciones exitosas en este lapso, en las que logró igual número de juegos salvados, actuación que confirma su excelente momento de forma.

El puertopadrense alcanzó su primer rescate de la campaña en el triunfo de los Leñadores de Las Tunas 10 carreras por cuatro frente a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández. En esa ocasión, trabajó durante 2.2 entradas, enfrentó a 11 bateadores y recetó dos ponches.

Posteriormente, logró un relevo perfecto contra los Cocodrilos de Matanzas, en el que retiró en línea a los cuatro rivales que enfrentó. Su más reciente actuación, un nuevo salvamento ante los propios matanceros en el Victoria de Girón, reafirma su rol de cerrador confiable.

El dominio en el box se traduce en números que lo postulan como uno de los candidatos a MVP en su posición, ratificando que está ante otra oportunidad de grabar su nombre en la historia del torneo. Recordemos que en la primera edición de Liga Élite del Béisbol Cubano el puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo fue elegido Jugador Más Valioso del campeonato.

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