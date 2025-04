Los Leñadores caen ante los Kane County Cougarts

Las Tunas.- Los Leñadores cayeron 19×15 ante los Kane County Cougarts en la Liga de Campeones de béisbol de América y buscarán este viernes su pase a las semifinales.

Los tuneros concluyeron en el segundo puesto del grupo B y vieron imposibilitadas sus opciones de clasificar directamente a la siguiente fase.

Los norteamericanos marcaron ocho carreras en el segundo episodio, siete a la cuenta del abridor Albert Valladares, para comenzar ganando el choque.

Los verdirrojos a pesar de la diferencia en el marcador vinieron de abajo en par de ocasiones hasta empatar el partido a 14 carreras en la séptima entrada.

El pitcheo tunero no pudo aguantar la ofensiva estadounidense. Ni Keniel Ferraz, ni Dariel Góngora, ni Frank Luis Medina contuvieron a unos Pumas que no pararon de producir. El lanzador Rubén Rodríguez fue el único que sacó cuatros outs por la vía del ponche y no permitió libertades.

Lo norteamericanos ligaron 24 indiscutibles y se destacaron Dillon Thomas y Hayden Lane Dunhurst con sus jonrones y Daniel William Bies se llevó la victoria.

Por los Leñadores, Roberto Baldoquín (5-3/2 dobles), Yosvani Alarcón con cinco remolques y Roel Santos (4-3), fueron los más productivos.

Los dirigidos por Abeicy Pantoja buscarán este viernes (21:30, hora local -4:00 pm hora de Cuba) el boleto ante los puertorriqueños Titanes de Florida, terceros del apartado A.

/lrc/

