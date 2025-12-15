16 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Entre Música 2025: homenaje al son cubano y su legado

15 de Dic de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   41

Las Tunas.- El Festival Entre Música 2025, organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas se erige este año no solo como un espacio de disfrute, sino como un acto de premonición cumplida y reafirmación cultural.

Dedicado de forma intentional al son cubano, la edición cobra una resonancia especial tras la reciente declaración de este género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Jesús Ricardo Perez Sicilia, Vicepresidente de la AHS, explicó la génesis y el propósito de esta dedicación: “Fue una premonición que hicimos de forma intencional, pero sin saber que íbamos a recibir la maravillosa noticia”, afirmó.

Este feliz acontecimiento impulsó la creación de un pilar fundamental del festival: un panel teórico destinado a desentrañar las esencias del son.

“Nos pareció importante establecer un espacio teórico donde conversáramos con profesionales… que establecieran un punto de referencia desde el origen, la identidad, la estructura de este género musical”, detalló Pérez Sicilia. Para la AHS, se trata de ir más allá de la tradición: el son es entendido como “esta esencia musical que tiene que ver con Cuba en toda su expresión… con todo lo que somos desde nuestras raíces más autóctonas”.

El vicepresidente enfatizó la importancia de que sea el arte joven, desde la AHS, el que promueva este diálogo entre la raíz y la creación contemporánea: “Se convierte también en un homenaje desde los jóvenes creadores a esa circunstancia feliz”, señaló, subrayando el papel de las nuevas generaciones en la preservación y evolución del legado.

Respecto al estado actual del son entre los músicos jóvenes, Pérez Sicilia fue optimista: “El son cubano es una esencia, un punto de referencia que todavía no ha muerto”. Reconoció su presencia transformada en músicas modernas, aunque a veces sin el “mayor virtuosismo” o “respeto”. Por ello, recalcó la vitalidad de “volver a las raíces, saber qué son”. El festival, en su conjunto, busca ser ese puente: un homenaje activo a un patrimonio vivo que necesita ser comprendido para seguir floreciendo.

El Entre Música 2025 se consolida así como un proyecto audaz que, desde la teoría y la práctica, desde la tradición y la vanguardia, y con un profundo sentido social, celebra y fortalece el latir más auténtico de la cultura cubana.

/lrc/

Temas: Festival Entre Música en Las Tunas

