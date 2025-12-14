Zonal Oriental de Ajedrez: Las Tunas vibra con las primeras rondas

Las Tunas.- Tras dos intensas rondas, el Zonal Oriental de Ajedrez, que se celebra hasta el 18 de diciembre en la ciudad de Las Tunas, ya ofrece una primera radiografía de la lucha por los títulos y los codiciados cupos para el Campeonato de Cuba.

En el apartado masculino, la cima de la tabla es compartida con puntuación perfecta (2/2) por dos tuneros: FM Alfredo R. Aguilera Rodríguez e Ibrain Fernández Aguilera, ambos han mostrado solidez en sus partidas iniciales. Muy cerca, con 1.5 unidades, se ubica David Alejandro Calzadilla González (Holguín), dispuesto a presionar en las próximas rondas. Un grupo de cinco jugadores -Brayan Torres, Héctor Fuentes, Jeorling Batista, Ronald Espinosa y Adalberto Smith- acumulan 1 punto y aguardan su oportunidad para escalar posiciones.

En el torneo femenino, la paridad también marca el ritmo. Tres jugadoras han impuesto su dominio absoluto y comparten el liderato con puntuación perfecta (2/2): WFM Leannet Mariah Bosch Valls (Santiago de Cuba), Dairenis Guerrero Almaguer (Holguín) y Amelia Laurencio Pérez (Guantánamo). Con 1.5 puntos, Rosa Alis Nieves Maza (Santiago de Cuba) se mantiene muy cerca, lista para presionar en las próximas jornadas.

Este domingo se verán tablero por medio: Manuel Dario Ochoa -Cristian De Jesus, Tenst, Erick Angelo Ravelo Lobaina-David Alejandro Calzadilla Gonzalez, Alfredo Aguilera Rodriguez-Jeorling Yahytin Batista, Ibrain Fernandez Aguilera-Adalberto Smith, Ronald Manuel Espinosa Castañeda- Honorio Pompa y Hector Luis, Fuentes De Feria- Brayan Torres Valiente.

A segunda hora se enfrentarán: Cristian De Jesus Tenst Fong- Brayan Torres, Honorio Pompa Hernández- Hector Luis Fuentes De Feria, Adalberto Smith Escalona-Ronald Manuel Espinosa, Jeorling Yahytin Batista Suárez-Ibrain Fernández Aguilera, David Alejandro Calzadilla Gonzalez- Alfredo R., Aguilera y Manuel Dario Ochoa De La Rosa-Erick Ravelo Lobaina

En apartado femenino rivalizarán: Karen Torres Silvera-Roxannys López, Leannet Mariah Bosch-Amelia Laurencio Pérez, Rosa Alis Nieves-Evelitce Salazar, Dairenis,

Guerrero Almaguer-Leydi Laura Parra y Lorena Millán-Lianet Fernand Aguilera.

El calendario prevé que las mujeres disputen 9 rondas, mientras que los hombres se medirán en 11, garantizando un espectáculo ajedrecístico de alto nivel hasta el cierre. Como colofón, el Campeonato Oriental Blitz se celebrará el 18 de diciembre a las 2:00 p.m. en el Hotel Tunas, seguido del acto de clausura a las 3:30 p.m., donde se coronarán los nuevos campeones de la región.

El Zonal Oriental confirma, desde sus primeras jornadas, que Las Tunas se convierte en epicentro del ajedrez cubano, con partidas vibrantes y un ambiente competitivo que promete emociones hasta el final.

/lrc/

