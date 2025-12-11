Portada » Noticias » Las Tunas » Otro hit oportuno de Rondón impulsa a los Leñadores a los play off

Las Tunas-. Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su garra en el diamante y, con un batazo oportuno de Yudier Rondón en el onceno capítulo, doblegaron a Cienfuegos 4×2 para sellar su clasificación por octava vez consecutiva a los play off del béisbol cubano.

El duelo se mantuvo cerrado hasta las entradas extras, cuando con las bases llenas y el marcador igualado a dos carreras, Rondón disparó un indiscutible que inclinó la balanza a favor de los verdirrojos.

El pitcheo, Rubén Rodríguez firmó una salida de calidad al trabajar seis entradas completas, en las que apenas permitió una carrera, dos indiscutibles, recetó dos ponches y otorgó tres boletos. En el relevo apareció Keniel Ferraz, quien se acreditó la victoria tras cinco capítulos de dominio: solo aceptó una carrera, toleró dos hits, ponchó a siete rivales y regaló dos boletos. Con esta actuación, Ferraz alcanzó su octavo triunfo de la campaña y volvió a ser pieza clave en el bullpen tunero.

En un partido marcado por el protagonismo del pitcheo, la ofensiva de Las Tunas respondió en momentos precisos. Norge Torres conectó un inatrapable que impulsó las dos primeras anotaciones del conjunto tunero en el segundo episodio. También destacaron con sencillos Luis Pérez (de 4-2), Yassel Izaguirre (de 3-1) y Yordanis Alarcón (de 5-1).

Con este triunfo, los Leñadores aseguraron su pase a la postemporada, manteniendo una racha histórica de ocho clasificaciones consecutivas. La jornada también dejó la confirmación de Matanzas como otro de los equipos con boleto seguro a la fase decisiva del campeonato.

