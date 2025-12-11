Las Tunas busca su última oportunidad en La Polar

Las Tunas.- La cancha La Polar, en La Habana, será mañana viernes el escenario de la quinta y última jornada del Campeonato Nacional de la Liga Cubana de Fútbol en su Torneo Clausura.

Tres partidos marcarán el cierre de esta fase: a primera hora se enfrentarán Las Tunas contra Guantánamo, luego Cienfuegos ante Santiago de Cuba y, en el choque de cierre, La Habana frente a Villa Clara.

El torneo comenzó a inicios de noviembre con dos jornadas disputadas en Santiago de Cuba, pero debió detenerse por el impacto del virus que afecta al país. Tras la reanudación, se llega a esta última fecha con una clasificación que mantiene a La Habana en la cima con nueve puntos, seguida por Villa Clara y Santiago de Cuba con siete, Guantánamo con cuatro y, en el fondo, Cienfuegos y Las Tunas con tres unidades cada uno.

En la reanudación del Clausura, los tuneros cayeron por partida doble ante Santiago de Cuba 3×0 y La Habana 8×2.

Para los discípulos del técnico tunero Joel Espiniella Neulán, nacido en Jobabo, la única fórmula que les permitiría discutir una medalla de bronce es vencer a Guantánamo y esperar que Cienfuegos no logre imponerse ante Santiago de Cuba. “Mañana saldremos con todo en pos del triunfo”, aseguró el estratega, consciente de que no hay margen de error.

Este jueves, jornada de descanso, coincide con la celebración del Día del Futbolista, motivo por el cual se extienden felicitaciones a todos los jugadores que defienden con pasión el balompié cubano.



