Tres tuneros en la preselección de softbol masculino rumbo a Santo Domingo 2026

Tres tuneros en la preselección de softbol masculino rumbo a Santo Domingo 2026

Las Tunas.- Los tuneros Héctor Castillo, Jonathan Leyva y Samuel Boris forman parte de la preselección masculina de softbol de Cuba con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A partir del 1 de junio, bajo la dirección de Leonardo Cárdenas, los 23 jugadores convocados iniciarán su preparación en la ESFAAR Giraldo Córdova Cardín de La Habana. De ese grupo saldrá la nómina definitiva de 15 atletas que representará a la Isla en territorio dominicano.

En el pasado Panamericano de Sóftbol Masculino en febrero, Cuba concluyó en la novena posición con balance de 1-7 en la Súper Ronda. La única victoria fue frente a Panamá, pero el equipo no logró avanzar a la primera fase de la Copa del Mundo ni clasificarse para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Castillo y Leyva formaron parte de aquel plantel, aportando experiencia y juventud al actual proceso.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. El softbol femenino se disputará del 26 al 31 de julio, mientras que el torneo masculino está programado del 3 al 8 de agosto. En total, ocho selecciones nacionales competirán en cada categoría.

En el masculino estarán Colombia, Cuba, México, Panamá, Venezuela, Guatemala, Aruba y República Dominicana.

La nómina preliminar cubana incluye:

Receptores: Reinier Vera (PRI), Marcos Pozo (PRI), Odlanier Milanés (GRM) y Samuel Boris (LTU).

Jugadores de cuadro: Yesander Rodríguez (SCU), Osvaldo Pérez (VCL), Luis R. Domínguez (HOL), César Boza (GRM), José A. Fuentes (LHA), Reisel Brocat (CAV) y Jonathan Leyva (LTU).

Jardineros: Yurisandre Ramos (CAV), Yuri Rodríguez (CAV), Miguel Savigne (SCU), Yasmani Álvarez (LHA), Héctor Castillo (LTU) y Oscar Goulet (SCU).

Lanzadores: Alain Román (CAV), Rafael Guerra (HOL), Yosvani Cárdenas (LHA), Diego Laborde (SCU), Ordanis Díaz (GTM) y Héctor Delis (SCU).

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