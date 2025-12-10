Inauguran dos nuevas salas para el manejo del paciente politraumatizado en el Hospital Provincial Ernesto Guevara

Las Tunas.- Como parte de un amplio proceso de inversión, dos nuevas salas dedicadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes y otra de observación para el manejo del paciente quirúrgico politraumatizado fortalecen desde hoy la atención en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna.

En esta ocasión las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y el sector sanitario acompañaron la inauguración de estos locales que se suman al área general del cuerpo de guardia, tras un proceso de inversión de dos millones y medio de pesos en la remodelación de los espacios por la mipyme Milenio Sur y la brigada de mantenimiento del centro.

La doctora Marianela Zapata Romero, directora de la institución, destacó la trascendencia de estos nuevos locales. «Logramos una extensión de seis camas más para la atención al paciente grave, con una unidad de cuidados intensivos de emergencia, una posibilidad de un espacio individual para la atención al dolor torácico agudo, como primera causa de atención y de muerte en el mundo, el país y la provincia de las afecciones cardiovasculares.

«Ganamos un área ampliada para la observación de afecciones quirúrgicas cercana al quirófano y a la unidad de cuidados intensivos, lo cual permitirá una atención multidisciplinaria, más rápida y segura de atención a los politraumatizados fundamentalmente, unido a otras afecciones quirúrgicas que han marcado un incremento al cierre de 2025», refirió Zapata Romero.

Apuntó que la institución «dispone ahora de una zona roja potenciada, individualizada y revitalizada en la atención a pacientes y con un ambiente más confortable».

Por su parte, el doctor Hansel Pita Meriño, especialista en Primer Grado en Medicina Interna y jefe del Servicio de Urgencia y Emergencia destacó que «ante la prestación de los servicios son importantes estas áreas dada la alta movilidad en los casos que llegan al cuerpo de guardia.

«Además es una oportunidad única al brindar una mayor disponibilidad de camas para la atención a los pacientes con la incorporación de otros servicios como el de Coronarios, que pronto quedará en funcionamiento en el cuerpo de guardia, todo ello propiciará una diferenciación, evaluación de los casos y un mejor trato, en busca de fortalecer la eficiencia y calidad del centro», añadió.

Como parte de la inauguración el primer secretario del Comité Provincial del Partido en las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, se interesó por la calidad asistencial de la mayor institución de la salud en la provincia y las garantías ante el bienestar y la calidad de vida de una población con altas cifras de envejecimiento poblacional.

En otro orden el director general de Salud, el doctor Ariel Guevara Bringa, subrayó que estos servicios amplían la atención a la emergencia y a la urgencia en cantidad de camas y la especialización, y que dan inicio al ciclo de inauguración de obras de impacto social en saludo al aniversario del Triunfo de la Revolución y dedicadas a la Jornada del Trabajador de la Salud.