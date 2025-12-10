10 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Inauguran dos nuevas salas para el manejo del paciente politraumatizado en el Hospital Provincial Ernesto Guevara

10 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   20

Las Tunas.- Como parte de un amplio proceso de inversión, dos nuevas salas dedicadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes y otra de observación para el manejo del paciente quirúrgico politraumatizado fortalecen desde hoy la atención en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna.

En esta ocasión las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y el sector sanitario acompañaron la inauguración de estos locales que se suman al área general del cuerpo de guardia, tras un proceso de inversión de dos millones y medio de pesos en la remodelación de los espacios por la mipyme Milenio Sur y la brigada de mantenimiento del centro.

La doctora Marianela Zapata Romero, directora de la institución, destacó la trascendencia de estos nuevos locales. «Logramos una extensión de seis camas más para la atención al paciente grave, con una unidad de cuidados intensivos de emergencia, una posibilidad de un espacio individual para la atención al dolor torácico agudo, como primera causa de atención y de muerte en el mundo, el país y la provincia de las afecciones cardiovasculares.

«Ganamos un área ampliada para la observación de afecciones quirúrgicas cercana al quirófano y a la unidad de cuidados intensivos, lo cual permitirá una atención multidisciplinaria, más rápida y segura de atención a los politraumatizados fundamentalmente, unido a otras afecciones quirúrgicas que han marcado un incremento al cierre de 2025», refirió Zapata Romero.

Apuntó que la institución «dispone ahora de una zona roja potenciada, individualizada y revitalizada en la atención a pacientes y con un ambiente más confortable».

Por su parte, el doctor Hansel Pita Meriño, especialista en Primer Grado en Medicina Interna y jefe del Servicio de Urgencia y Emergencia destacó que «ante la prestación de los servicios son importantes estas áreas dada la alta movilidad en los casos que llegan al cuerpo de guardia.

«Además es una oportunidad única al brindar una mayor disponibilidad de camas para la atención a los pacientes con la incorporación de otros servicios como el de Coronarios, que pronto quedará en funcionamiento en el cuerpo de guardia, todo ello propiciará una diferenciación, evaluación de los casos y un mejor trato, en busca de fortalecer la eficiencia y calidad del centro», añadió.

Como parte de la inauguración el primer secretario del Comité Provincial del Partido en las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, se interesó por la calidad asistencial de la mayor institución de la salud en la provincia y las garantías ante el bienestar y la calidad de vida de una población con altas cifras de envejecimiento poblacional.

En otro orden el director general de Salud, el doctor Ariel Guevara Bringa, subrayó que estos servicios amplían la atención a la emergencia y a la urgencia en cantidad de camas y la especialización, y que dan inicio al ciclo de inauguración de obras de impacto social en saludo al aniversario del Triunfo de la Revolución y dedicadas a la Jornada del Trabajador de la Salud.

 

 

Temas: hospital Ernesto Guevara - triunfo de la revolución - Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes

Últimas noticias

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

Los Leñadores siguen imparables en la cima

En el estadio 5 de septiembre, los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio en la temporada al vencer con autoridad 10×1 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que les permitió extender a cuatro victorias consecutivas y afianzarse en lo más alto de la tabla.

Feria de Ciencia e Innovación a favor del desarrollo en Las Tunas

Tenemos que seguir recuperando lo que tenemos con el talento creador de todos y continuar sumando jóvenes a la actividad de la ciencia y la innovación», señaló la Gobernadora de Las Tunas Yelenis Tornet Menéndez al intercambiar con los técnicos y especialistas del Centro Provincial de Electromedicina asistentes a la primera Feria de la ciencia e innovación desarrollada en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Reconocen labor de directivos del sector sanitario en Las Tunas

Reconocen labor de directivos del sector sanitario en Las Tunas

Las Tunas.- Con la presencia de la máxima autoridad del gobierno en la provincia, Yelenis Tornet Menéndez, se reconoció el quehacer de la doctora Yumara Acosta García, como directora en función de la Dirección General de Salud de Las Tunas. Durante tres meses esta...

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Activistas y profesionales de la Estomatología en la provincia de Las Tunas abogan por el diagnóstico precoz del cáncer bucal, una enfermedad que de enero a la fecha en el territorio registró la confirmación de una decena de casos positivos, mediante el Programa de Detección que desde 1982 se creó en el país. 

Festejan en Colombia Día de la Medicina Latinoamericana

Festejan en Colombia Día de la Medicina Latinoamericana

Saberse destacados dentro del sector de la salud pública en la provincia de Las Tunas, un grupo de profesionales del ejército de las batas blancas se dieron cita en el cine teatro Tana en Colombia para celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *