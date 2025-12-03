Portada » Noticias » Deporte » Los Leñadores noquean a los Gallos y se mantienen firmes en la cima

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su poder ofensivo y solidez en el terreno al derrotar por nocaut 14×2 a los Gallos de Sancti Spíritus, en un choque que reafirma su condición de líderes del campeonato con seis victorias consecutivas.

El partido comenzó con ímpetu por parte de los espirituanos, quienes aprovecharon los envíos del abridor Yosmel Garcés para fabricar dos carreras en la misma primera entrada. Sin embargo, la reacción tunera no se hizo esperar y con un racimo de cinco anotaciones ante el abridor Carlos Manuel Benavides, la balanza se inclinó rápidamente hacia los verdirrojos

Benavides apenas pudo retirar un out antes de abandonar la lomita, víctima de la ofensiva tunera que no dio tregua. Desde ese momento, el duelo se convirtió en un festival de batazos para los Leñadores, que no dejaron espacio para la recuperación de los Gallos.

La maquinaria ofensiva de los tuneros siguió encendida: en la segunda entrada sumaron una carrera más, en la tercera agregaron dos, en la cuarta fabricaron otras cinco y en la sexta completaron la cuenta con una anotación adicional. Cada inning fue un golpe certero que desmoronó las aspiraciones visitantes.

Mientras tanto, Yosmel Garcés se mantuvo firme en el montículo durante siete entradas completas. El derecho apenas permitió dos carreras, le ligaron 11 indiscutibles, ponchó a ocho bateadores y no otorgó boletos. Con esta actuación impecable, Garcés alcanzó su octavo triunfo sin derrotas en la presente campaña.

En el plano ofensivo, la figura más destacada fue Yosvani Alarcón, quien estuvo intratable al conectar cinco indiscutibles en igual número de turnos y remolcar cuatro carreras. Su hermano, Yordanis, también brilló al batear de 5-3 y consolidarse como líder de los bateadores con un promedio de .432.

Otros protagonistas de la ofensiva tunera fueron Yudier Rondón, que se fue de 4-3 con una impulsada; Leonardo Joseph, de 3-2 con una carrera traída al plato; y Yassel Izaguirre, igualmente de 4-3. La alineación completa mostró consistencia y profundidad, reflejo del buen momento colectivo que atraviesa el equipo.

El triunfo por nocaut no solo significó la sexta victoria consecutiva para los Leñadores, sino que también reafirmó su dominio en la tabla de posiciones, donde exhiben un balance de 37 victorias y 20 derrotas, manteniéndose firmes en la cima del torneo.

La afición tunera celebró con entusiasmo este nuevo éxito, que ratifica a su equipo como uno de los grandes favoritos para avanzar con fuerza hacia la postemporada. La combinación de pitcheo sólido y ofensiva arrolladora es la fórmula perfecta para mantener el liderazgo.

La temporada aún tiene camino por recorrer, pero Las Tunas se muestra más firme que nunca en su aspiración de coronarse campeón.

/lrc/

