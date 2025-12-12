12 de Dic de 2025

Las guerreras tuneras brillan en el Festival Open de Taekwondo 2025

12 de Dic de 2025
   31

Las Tunas.- Las guerreras de la Eide tunera “Carlos Leyva González” están dejando en lo más alto el nombre de Las Tunas en el Festival Open de Taekwondo 2025, categoría cadete, en la modalidad de kyorugi (combate deportivo).

El evento, con sede en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, reúne a atletas de países como Costa Rica y México, y ha sido escenario de intensas y emocionantes jornadas.

Este jueves, el esfuerzo y la combatividad de las tuneras se tradujo en resultados excelentes: Hailenid de la Caridad Sierra Viltres y Marian Alenay Jiménez Corría conquistaron medallas de oro, Katerin Frometa Meriño alcanzó la medalla de bronce y Yelena Estrada Navarro logró un meritorio quinto lugar.

Estos logros son reflejo del esfuerzo incansable de las atletas y de la guía de su entrenadora, Aliuska Avilés, quien desde el borde del tapiz impulsa a sus discípulas a superarse en cada enfrentamiento.

La jornada aún reserva emociones: está previsto que salga al tatami la campeona nacional de la 61 edición de los Juegos Nacionales Escolares, Naomi Andreina Capetillo Domínguez, quien buscará ampliar la cosecha de medallas para la delegación tunera.

Con cada combate, las guerreras de Las Tunas confirman que el taekwondo cadete cubano tiene presente y futuro, y que la pasión por el deporte continúa escribiendo páginas de gloria para la provincia.

 

