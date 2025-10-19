Bayamo vence por partida doble a Las Tunas en tope beisbolero de la categoría 11-12 años

Por: Gabriel Bonart González. Colaborador.

Las Tunas.- El equipo de Bayamo se impuso a Las Tunas por partida doble en tope de preparación para la categoría 11-12 años de Pequeñas Ligas, efectuado este fin de semana en el terreno de la Casa Central del MININT, en las afueras de la ciudad de Las Tunas.

Durante el primer encuentro el resultado fue contundente: 12 x 1, como reflejo de una clara superioridad en el campo de juego, gracias a un total de 12 hits y una defensa sólida por parte de los bayameses. La sonrisa monticular fue para Daimiel Torres, mientras la derrota recayó en la labor de Carlos Juan Viera Jr.

Los jugadores más sobresalientes fueron Andy Peña, quien logró un impresionante 2-2 con tres carreras impulsadas, incluyendo un triple. Alain Labrada también brilló en la ofensiva, aportando otro 2-2 y una carrera anotada.

Por los locales, Kevin Pérez destacó con par de imparables en igual número de turnos, mientras que Jonathan Johnson contribuyó con un doble en par de veces al bate. Sin embargo, estas actuaciones no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido.

El segundo encuentro de la jornada continuó con la misma intensidad y un ambiente muy favorable para el desarrollo del pasatiempo nacional en estas edades, por el esfuerzo de familiares y entrenadores.

Los visitantes volvieron a demostrar su fuerza al ganar 10 x 7, en esta ocasión la victoria correspondió a David Izaguirre quien superó a Francer Eleno en la pugna monticular. Bayamo acumuló 10 hits y cometió un error, mientras que Las Tunas logró 7 inatrapables sin errores en su defensa.

Wilmer Áreas se convirtió en la estrella del segundo partido, logrando un impresionante 4-2, con tres carreras impulsadas y un jonrón que electrificó a los aficionados. Los tuneros no se quedaron atrás; Kevin Pérez repitió su destacada actuación con un 3-2, mientras que Felipe Ávila y Leiser Guevara también aportaron significativamente al ataque, ambos con 2-2 y carreras impulsadas.

Este doble tope no solo sirvió como preparación para los equipos, sino que también dejó claro el potencial de los jóvenes talentos en el béisbol por esta zona de la geografía cubana. La competencia entre Bayamo y Las Tunas promete emociones en futuras confrontaciones.

