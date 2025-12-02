Celebran en Majibacoa Día de la Medicina Latinoamericana

Las Tunas.- Con el compromiso de mejorar los indicadores de salud de la población, la calidad de los servicios y la satisfacción del pueblo, el municipio de Majibacoa acogió el acto por el Día de la Medicina Latinoamericana, en reconocimiento a profesionales y colectivos del sector de la Salud Pública en la provincia de Las Tunas.

La cita, presidida por las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y el sector sanitario, conmemoró el aniversario 191 del natalicio 191 del sabio cubano doctor Carlos Juan Finlay y Barrés, y estuvo dedicada al aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana y el centenario del natalicio del líder cubano Fidel Castro.

Ante una representación de los más de 13 mil trabajadores de la Salud en Las Tunas, la ocasión fue propicia para distinguir a los departamentos de Estomatología, de Vectores y Económico de ese territorio, por los resultados alcanzados en la lucha antivectorial, y la gestión entre los recursos y la salud de la comunidad.

Mientras se reconocieron los logros institucionales de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, rector de la formación de profesionales del sistema sanitario cubano, el Banco Provincial de Sangre 28 de Septiembre ante la dedicación y garantías de la disponibilidad de sangre y hemoderivados.

En ese orden el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología mereció los halagos como garante del Sistema Nacional de Salud Pública encargado de la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades, factores de riesgo, la salud ambiental y el cumplimiento del Registro sanitario en la región oriental.

También se sobresale el quehacer del Centro Provincial de Ingeniería Clínica y Electromedicina con la condición de Colectivo Moral, la más alta distinción que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y el Ministerio de la Salud Pública.

Como parte de la velada se destacaron en la etapa a los colectivos de los hospitales provinciales Psiquiátrico Docente Clodomira Acosta Ferrals y el General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, este último por la contribución al programa materno infantil y el compromiso de su colectivo con la salud y el bienestar de todos.

En tanto resultó el Hospital Pediátrico Provincial Mártires de Las Tunas el Más Integral en el período por los indicadores asistenciales y la revitalización de servicios como la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y la nueva sala A de Miscelánea en el edificio Materno Infantil.

Durante la gala se entregó además la Distinción Manuel “Piti” Fajardo a cinco trabajadores por la labor sostenida durante 20 y 25 años en el sector.

Singularidad de la jornada resultó el reconocimiento especial al doctor Eudecel Espinosa Vílchez, director del Policlínico Ernesto Guevara de la Serna, del poblado de Vado del Yeso, tras el hermanamiento asistencial con Las Tunas para garantizar la salud de los pobladores de ese territorio, luego del paso del huracán Melissa.

En la velada se estimularon también a los municipios de Las Tunas y Colombia como Destacados en el año, mientras resultó el Más Integral Majibacoa, ante los resultados en la asistencia médica, los indicadores de la Atención Primaria de Salud, el estado constructivo de sus unidades, el completamiento de la plantilla de cuadros y el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores.

Al cierre del acto por el Día de la Medicina Latinoamericana a nombre de los trabajadores y profesionales del sector, Licenciada Karianna Pérez Rodríguez, secretaria general del Sindicato Provincial de trabajadores de la salud de Las Tunas, enalteció la consagración, valentía, humanidad y el digno compromiso por la vida.

/lrc/

