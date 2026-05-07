Firma Universidad de Ciencias Médicas convenio de colaboración institucional con nación de Haití

Las Tunas.- La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y la Asociación de Investigación y Apoyo a la Educación Inclusiva en Haití, dejaron abierto el intercambio entre ambas sedes mediante la firma de un convenio de colaboración internacional vía online.

Acompañada por miembros del consejo de dirección de la universidad médica y del Departamento de Relaciones Internacionales, la rectora Enelis Reyes Reyes, agradeció la oportunidad de establecer este vínculo que consolidará el intercambio de información científica y docente.

Por su parte, la coordinadora general de la Asociación, la licenciada Yolenny Rodríguez Hasboun Fortune, explicó que este convenio constituye una nueva página de la historia de ambos pueblos y dará respuesta a una de las necesidades más significativas del hermano país caribeño: la prevención y el tratamiento a las discapacidades y las enfermedades de mayor impacto.

En el intercambio entre ambas partes, Hasboun Fortune mostró interés especial en la formación de pregrado y posgrado, en este último, en especialidades como Neurología, Psiquiatría Infantil, Otorrinolaringología, Neonatología y Enfermería, que facilitan el diagnóstico y el seguimiento a niños con limitaciones que impactan en el aprendizaje escolar, el desarrollo y la salud mental.

La Licenciada Liliana Camejo Martínez, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales significó que «esta firma sostiene sus bases desde el desarrollo de programas académicos para la acreditación conjunta, la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, como vía para la internacionalización de la formación médica y las ciencias de la salud».

Añadió que «esta nueva etapa de cooperación científica internacional permitirá, además, la planificación de proyectos conjuntos, redes académicas y publicaciones con prioridades institucionales».

La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas impulsa una estrategia de proyección internacional, que promueve convenios de intercambio académico con algunos países, lo cual avala el currículum del centro que hoy extiende la colaboración docente y asistencial en alrededor de una decena de naciones.

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