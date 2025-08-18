Asunción 2025: Reynaldo Espinosa clasifica a la final del hectómetro

Con la quinta mejor marca en los heats de semifinales, el tunero Reynaldo Espinosa Colás aseguró su presencia en la final de los 100 metros planos, durante el debut del atletismo en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En su serie Espinosa Colás entró segundo con tiempo de 10,17 segundos (s), por detrás de Davonte Howell, de Islas Caimán, quien implantó un nuevo récord para la competición al detener los relojes en 10,10s.

Reynaldo, semifinalista olímpico en París 2024 y dueño del segundo mejor registro de la velocidad en Cuba (9,96 s), arribó a la capital paraguaya con un aval de temporada de 10.03 s, conseguido en Málaga, España, además de una intensa actividad durante la gira de verano del atletismo cubano por el viejo continente.

Además de Howell, los colombianos Ronal Longa (10.13 s) y Carlos Flores (10.16 s), así como el puertorriqueño Eloy Benítez (10.15 s) culminaron con tiempos inferiores al del amanciero.

Los ocho clasificados para la discusión del título en el hectómetro dejaron mejores cronos que el anterior récord para la lid, el cual era de 10,33 s por lo que se vaticina una final de altas exigencias, prevista para este martes, a las 7:50 p.m (hora de Cuba), según refiere el sitio oficial ASU25.

En tanto, la jornada inaugural del deporte rey concedió sus primeras preseas para la delegación de la Mayor de las Antillas, mediante la plata del jabalinista Leikel Cabrera con un disparo de 75,82 metros (m) y el bronce de su homóloga Claudia Guerrero (48,41 m).

/lrc/

