Las Tunas recupera suministro eléctrico y reactiva servicios esenciales

Las Tunas. – Tras la interrupción del sistema electroenergético nacional (SEN) ocurrida en la madrugada de este jueves, la provincia de Las Tunas logró reconectarse a la red y comenzó a restablecer los servicios básicos a la población.

Así lo informó Yordi Vega Espinosa, director del despacho provincial de carga de la Empresa Eléctrica en el territorio, durante una conferencia de prensa ofrecida a las 10:30 AM. Según explicó, a las 6:10 a.m. se desconectó el sistema centro-oriental, afectando desde Ciego de Ávila hasta toda la región oriental del país.

Previamente, cerca de las 4:30 a.m., había salido de servicio la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que provocó la caída de la línea hacia el oriente y dejó sin electricidad a prácticamente toda esa zona.

El restablecimiento en Las Tunas comenzó a las 9:40 a.m., cuando el sistema alcanzó las estaciones locales. Actualmente, se distribuyen unos 5 megawatts (MW) a través de tres subestaciones, lo que ha permitido alimentar hospitales y los sistemas de bombeo de agua en la ciudad capital. A medida que se recupere la red, se irá incrementando la carga.

Ante la inquietud recurrente de los residentes del sur de la provincia, Vega Espinosa aclaró que esta situación difiere de apagones anteriores. “En eventos pasados, los microsistemas para la zona sur demoraban más. Ahora tenemos potencial para servir carga, pero no ha sido posible por las condiciones generales del sistema. Más adelante comenzaremos a restablecer el servicio también allí”, señaló.

El directivo también explicó por qué los parques solares fotovoltaicos de la provincia no pudieron utilizarse como fuente de respaldo durante el apagón total. Estos requieren una alimentación de corriente alterna externa para activar sus inversores, por lo que sería necesaria una isla con grupos electrógenos que los reactive. En condiciones normales sí aportan generación, pero no constituyen una solución inmediata ante colapsos generalizados.

En resumen, Las Tunas ya está nuevamente conectada al SEN y se trabaja para enlazar también el oriente del país. Se prevé que, en las próximas horas, los clientes de la provincia recuperen el servicio eléctrico, aunque la restauración total dependerá de la estabilidad del sistema y de la generación disponible en la zona central, actualmente la más fortalecida.

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