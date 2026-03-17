Correos Las Tunas: Servicios al pueblo

Las Tunas.– La Empresa de Correos de Cuba en esta provincia se ratifica como una de las entidades con mayor capilaridad y alcance social, diversificando su cartera de negocios más allá de la gestión postal tradicional.

Con una oferta que integra desde la mensajería hasta el comercio electrónico, la organización busca optimizar la experiencia del cliente y apoyar la gestión de trámites cotidianos.

El núcleo de la empresa se mantiene en sus servicios postales básicos. La población tunera puede acceder a la imposición y entrega de correspondencia y encomiendas (bultos) tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se mantiene la vigencia del servicio de telegramas con entrega a domicilio y el pago de giros.

En cuanto a la prensa y publicaciones, Correos garantiza la entrega a domicilio al sector estatal y particular (con frecuencia semanal), además de la venta directa en ventanilla de almanaques, postales y otros materiales impresos.

Uno de los valores añadidos más apreciados por las personas es el rol de Correos como gestor de cobros y pagos a cuenta de terceros, modalidad que permite descongestionar otras oficinas comerciales y facilita el pago de facturas de electricidad y telefonía. Además se encuentra el cobro de créditos personales y el pago de la seguridad y asistencia social a los jubilados y beneficiarios de la provincia.

Adaptándose a las nuevas dinámicas económicas, Correos Las Tunas expandió sus horizontes hacia el sector empresarial y el entorno.

La empresa cuenta con una tienda virtual, que permite la adquisición de productos de forma remota. Se destaca la comercialización de paneles solares (exclusiva para empresas), el alquiler de dos salones para eventos y el servicio de impresión y transportación.

Por otra parte, se ofrece el arrendamiento de apartados y gavetas postales, así como la gestión del correo oficial de organismos.

Con esta estructura, la Empresa de Correos en Las Tunas se proyecta no solo como un operador postal, sino como un centro multiservicios indispensable para el desarrollo socioeconómico del territorio.

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