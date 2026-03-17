17 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Correos Las Tunas: Servicios al pueblo

17 de Mar de 2026
, por Evelyn Charité
  – 0 visitas

Las Tunas.– La Empresa de Correos de Cuba en esta provincia se ratifica como una de las entidades con mayor capilaridad y alcance social, diversificando su cartera de negocios más allá de la gestión postal tradicional.

Con una oferta que integra desde la mensajería hasta el comercio electrónico, la organización busca optimizar la experiencia del cliente y apoyar la gestión de trámites cotidianos.

El núcleo de la empresa se mantiene en sus servicios postales básicos. La población tunera puede acceder a la imposición y entrega de correspondencia y encomiendas (bultos) tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se mantiene la vigencia del servicio de telegramas con entrega a domicilio y el pago de giros.

En cuanto a la prensa y publicaciones, Correos garantiza la entrega a domicilio al sector estatal y particular (con frecuencia semanal), además de la venta directa en ventanilla de almanaques, postales y otros materiales impresos.

Uno de los valores añadidos más apreciados por las personas es el rol de Correos como gestor de cobros y pagos a cuenta de terceros, modalidad que permite descongestionar otras oficinas comerciales y facilita el pago de facturas de electricidad y telefonía. Además se encuentra el cobro de créditos personales y el pago de la seguridad y asistencia social a los jubilados y beneficiarios de la provincia.

Adaptándose a las nuevas dinámicas económicas, Correos Las Tunas expandió sus horizontes hacia el sector empresarial y el entorno.

La empresa cuenta con una tienda virtual, que permite la adquisición de productos de forma remota. Se destaca la comercialización de paneles solares (exclusiva para empresas), el alquiler de dos salones para eventos y el servicio de impresión y transportación.

Por otra parte, se ofrece el arrendamiento de apartados y gavetas postales, así como la gestión del correo oficial de organismos.

Con esta estructura, la Empresa de Correos en Las Tunas se proyecta no solo como un operador postal, sino como un centro multiservicios indispensable para el desarrollo socioeconómico del territorio.

/lrc/

Temas: Correos de Cuba en Las Tunas - Servicios de correos

Últimas noticias

El arcoiris y el manojo de sueños de Yosel y Yurima

Hacer el bien es motivación en el día a día de Yosel González Ferrer y su esposa Yurima Álvarez Rondón , jóvenes que en el municipio tunero de Majibacoa van juntos por la vida abriéndose camino hacia un mundo mejor con la certeza de que es perfectamente alcanzable.

Concluye en Las Tunas celebración de la Semana Mundial del Glaucoma

Durante cinco jornadas profesionales de la Oftalmología en Las Tunas estuvieron inmersos en estrategias salubristas, actividades asistenciales, actualización de protocolos científicos y de promoción y educación para la salud, como parte de las celebraciones de la Semana Mundial del Glaucoma.

EEUU e Israel bombardean Irán, que responde con misiles y drones

Teherán.- Israel y Estados Unidos lanzaron hoy una extensa ola de bombardeos contra Irán, que respondió con andanadas de misiles y drones contra el primer país y bases militares del segundo en Oriente Medio. En la decimoséptima jornada de agresión, la Fuerza Aérea de...

Distingue en Colombia exposición de Ángel López

La exposición «Identidad», del  instructor de las artes plásticas Ángel Yusdenis López González, se disfruta por estos días en la galería Rosario Basulto del municipio de Colombia, una muestra personal que se inauguró en ocasión del aniversario 110 de la fundación de la ciudad.

Más leido

Otras Noticias

El arcoiris y el manojo de sueños de Yosel y Yurima

El arcoiris y el manojo de sueños de Yosel y Yurima

Las Tunas- Hacer el bien es motivación en el día a día de Yosel González Ferrer y su esposa Yurima Álvarez Rondón , jóvenes que en el municipio tunero de Majibacoa van juntos por la vida abriéndose camino hacia un mundo mejor con la certeza de que es perfectamente...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *