Mujeres cubanas, constructoras de sus destinos

Las Tunas.- Que haya igualdad entre las mujeres y los hombres es el mayor regalo que recibimos las cubanas desde el momento justo en que llegamos a este mundo; que tengamos las mismas oportunidades y derechos vale tanto como la propia vida que nos dieron nuestros padres.

En nosotras late el pulso del país, como protagonistas de las más disímiles batallas. Y así ha sido durante varias generaciones, desde una humilde fémina ama de casa y madre de familia, hasta las que han ocupado diversas responsabilidades en cualquier tarea.

En cada mes de agosto celebramos el cumpleaños de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC. Ya son 65 años de historias, compromisos, acciones y, fundamentalmente, de orgullo porque la organización, con la inolvidable Vilma Espín Guillois al frente, sentó las bases para una sociedad mejor.

En los barrios y centros de trabajo de Las Tunas y toda Cuba aletean historias de mujeres especiales que se han crecido a partir del esfuerzo, la participación y el aprendizaje, además de la solidaridad que traemos de manera intrínsica porque nos hermanamos en las alegrías y las tristezas.

Desde sus inicios, la FMC ha sido horcón y estímulo, con la promoción de oportunidades educativas, laborales y culturales; y lo que es mejor, fortaleciendo la autoestima de las mujeres no solo por la belleza física sino la del alma, la que nos hace ser mejores personas.

La organización femenina también ha impulsado los programas de salud materno-infantil, el acceso igualitario a la educación superior, salarios que no distinguen sexos ni credos ni razas, y horizontes más amplios a las niñas y jóvenes, para que sus sueños no se vean limitados por estereotipos obsoletos en el arte, la ciencia y el deporte, por solo citar esos ejemplos.

A pesar de tantas carencias materiales, en la sociedad cubana es enorme el valor de las mujeres y miramos al futuro con confianza, a sabiendas de que la igualdad de derechos y oportunidades no son palabras vacías, sino una senda que recorremos con pasos firmes, en la construcción de nuestro propio destino.

/mga/

