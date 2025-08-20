Sucede en Las Tunas jornada por el aniversario 64 de la Uneac

Las Tunas.- Variadas ofertas culturales incluyen la jornada por el aniversario 64 de la Unión Nacional de Escritores y Artistas (Uneac) que se lleva a cabo desde el Comité Provincial de la organización en la provincia de Las Tunas.

Según publicaciones en sus perfiles oficiales de redes sociales, la jornada que comenzó el 13 de agosto se extenderá hasta el próximo día 22, fecha de la fundación de la Uneac, en el año 1961.

Se desarrollarán diversos espacios como la tertulia El tercer deseo, con énfasis en la poesía, la música y el diálogo con artistas y otras figuras relevantes de la vida cultural de la ciudad, El café palabras, dedicado principalmente a la narración oral, y Desde el verso a la estrella que interactúa con los transeúntes en el Parque Maceo y los acerca a la poesía literaria o trovadoresca.

También uno de los espacios más novedosos, La cuerda azul, que da cabida y protagonismo a miembros de las cinco filiales con destaque para la trova y otros géneros musicales, se incluye dentro de las variadas propuestas para estos días.

El programa de actividades comprenderá además el Taller de Apreciación de la décima Viajera peninsular y el espacio Plano abierto, destinado a la exhibición y debate de cine de autor, así como documentales y otros audiovisuales relacionados con las artes en general y en particular la plástica.

Asimismo, se mantendrá abierta al público en la Galería Uneac la exposición Todo Mezclado del humorista gráfico Marcial Flores González. La tertulia La cuerda azul, que cerrará la jornada el día 22 a las 5:00 PM, acogerá las celebraciones por el aniversario 64 y la premiación de la Beca de Creación Gilberto E. Rodríguez, convocada para miembros de la filial de escritores del Comité Provincial en Las Tunas y del Comité Municipal de Puerto Padre.

