Participará Charanga Tunera en el Festival Rafael Lay in Memoriam

Las Tunas.- La Orquesta Charanga Tunera (CHT) partirá este martes 11 de noviembre hacia La Habana para participar en el Festival «Rafael Lay in Memoriam», según anunció a través de redes sociales el músico Juan Ávila Ortega. La agrupación tendrá la oportunidad de mostrar su talento en este encuentro que reúne a formaciones emblemáticas de todo el país

Bajo el lema «Ritmo, Tradición y Alegría», el festival celebra su decimoctava edición del 12 al 16 de noviembre en la capital cubana, con presentaciones programadas en la Plaza Cultural 31 y 2, la Sala de Música de la Avenida Galiano y el Hotel Capri.

El Festival Rafael Lay in Memoriam rinde homenaje al director legendario de la Orquesta Aragón, una de las formaciones más icónicas de la historia de la música cubana. El evento no solo incluye presentaciones musicales, sino también el V Coloquio Rafael Lay in Memoriam, un espacio académico que se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre.

Esta edición del coloquio estará dedicada al centenario del natalicio de dos figuras fundamentales de la música cubana: el flautista y fundador de la Orquesta Sublime, Melquiades Fundora, y el pianista y compositor Neno González.

Entre las novedades de este año se incluyen una exposición de tabaquería denominada Alma y Charanga y el lanzamiento del cóctel oficial Charangueando, ambas actividades en el Hotel Capri durante la ceremonia de inauguración.

La participación del conjunto en este festival representa una oportunidad significativa para proyectar el talento de la provincia de Las Tunas a nivel nacional y para integrarse en la escena musical más amplia de la charanga cubana.

Otras agrupaciones confirmadas para el festival incluyen a las estrellas cubanas, Jorrin y Aragón, que animarán la velada inaugural, según informaron los organizadores.

El festival también incluirá un encuentro de agrupaciones diseñado para fomentar el compañerismo y el intercambio de experiencias entre los músicos participantes, lo que enriquece la trayectoria profesional de formaciones como la de casa.

El Festival Rafael Lay in Memoriam se consolida como el principal escenario para la preservación y evolución de la charanga en Cuba, ofreciendo a agrupaciones provinciales como la Charanga Tunera una plataforma para mostrar su arte y conectarse con la rica tradición musical de la Isla.

/mga/

