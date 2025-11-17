17 de Nov de 2025

Equipo de Softbol de Las Tunas librará la batalla decisiva por el ascenso

17 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- El equipo de softbol de la provincia de Las Tunas enfrentará la crucial etapa de repechaje con un objetivo claro: ascender a la primera categoría en Cuba. La oportunidad pasa por vencer en una serie de tres partidos al representativo de La Habana, un rival de peso que se interpone en su camino de regreso a la élite.

La serie, que promete ser un duelo de alto voltaje, definirá qué equipo se gana el derecho de competir entre los mejores de Cuba. Para los tuneros, el reto es mayúsculo, pero llegan con la moral y el talento para enfrentarlo.

Una de las mayores bazas con las que cuenta el equipo tunero es la calidad de su roster, que incluye a varios miembros de la preselección nacional cubana. Softbolistas de la talla de  Adonis Velázquez, Samuel Boris y Jonathan Leyva pondrán su experiencia al servicio del sueño del ascenso. Su talento y liderazgo serán elementos claves para tratar de doblegar a la escuadra de la capital.

Los tuneros no contarán en esta oportunidad con algunos de sus mejores jugadores, entre ellos Kelmer Mayo, Héctor Castillo, Eduardo González Campos y Leo Joseph.

La confianza no falta, este es un sentimiento que refleja el director técnico, Pedro José Escalante. En declaraciones previas al inicio de la serie, Escalante confirmó el buen estado de su plantilla: «El equipo se encuentra listo para buscar este cupo que nos permita regresar a la élite del softbol en Cuba».

Pedro José deja claro que su grupo no viaja para cumplir un simple papel, sino para librar una batalla con todas las armas a su disposición. Los amantes del softbol esperan que este compromiso se traduzca en victorias en el terreno de juego y, finalmente, en el anhelado regreso a la máxima categoría.

 

