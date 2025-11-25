25 de Nov de 2025

Cazadores con flechas certeras en el «Mella»

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Los Cazadores de Artemisa firmaron una contundente victoria en su visita al estadio Julio Antonio Mella, donde doblegaron a los Leñadores con marcador de 14×4. El resultado les permite afianzarse en el sexto puesto de la tabla de posiciones, mientras que los actuales campeones nacionales descendieron al tercer lugar.

El ataque artemiseño fue demoledor: 12 imparables conectaron en la jornada, con protagonismo absoluto de Dayán García, quien brilló al compilar de 5-3, incluyendo un cuadrangular y cinco carreras impulsadas. A su lado, Andy Cosme también aportó al festín ofensivo con un hit en tres turnos y tres remolques.

En la lomita, Yunieski García se acreditó su quinto triunfo de la campaña tras trabajar cinco entradas efectivas. La otra cara de la moneda fue Anier Pérez, castigado en una apertura fallida: apenas logró sacar cinco outs y cargó con cinco anotaciones, una de ellas sucia.

Ningún lanzador del bullpen pudo hacer el trabajo y con carreras en las cuatro primeras entradas y un racimo de siete en el cuarto inning fue suficiente para la victoria de los occidentales.

Por los Leñadores, el destaque individual lo puso Yosvani Alarcón, quien disparó un cuadrangular que sirvió de consuelo en medio de la abultada derrota.

 

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Cazadores de Artemisa - Leñadores

