14 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los Leñadores de Las Tunas mantienen su paso arrollador ante Cienfuegos 

13 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   67

Las Tunas.-Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su poderío en la Serie Nacional al imponerse 11×5 a los Elefantes de Cienfuegos, en el estadio 5 de septiembre.

Con este triunfo, los tuneros suman seis victorias en línea, cuatro de ellas frente a los cienfuegueros, y se mantienen firmes en la cima con balance de 43 ganados y 21 perdidos, seguidos a dos juegos y medio por los yumurinos.

La ofensiva tunera estuvo liderada por Norge de Jesús Torres, quien se fue de 5-3 con dos dobles y cinco impulsadas, mientras Yosvani Alarcón conectó de 4-4 con un biangular. También aportaron Leonardo Joseph (3-2), Henry Quintero (5-2) y Yordanis Alarcón (5-2), dentro de una producción colectiva de 17 imparables. Los verdirrojos fabricaron dos racimos de cuatro carreras en la tercera y sexta entradas, momentos en que el pitcheo cienfueguero se desplomó.

Desde el montículo, Rodolfo Díaz se acreditó su novena victoria al relevar 3.2 capítulos con una carrera permitida, tres indiscutibles, tres ponches y un boleto. El abridor fue Andier Reyes, seguido por Anier Pérez, mientras Alexander Vargas cargó con la derrota por los Elefantes.

La tropa tunera amenaza con completar la barrida y este domingo contará con el regreso de Eliander Bravo, quien vuelve al box tras varios meses lesionado, en busca de ampliar la racha y consolidar aún más su liderazgo en el campeonato.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Leñadores de Las Tunas

Últimas noticias

Primer Secretario del Partido llama en el XI Pleno a combatir el burocratismo, fortalecer el control y afianzar la unidad

En sus intervenciones, Díaz-Canel insistió en la necesidad de elevar la exigencia interna del Partido, acercar la gestión política a los problemas reales de la población, fortalecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas, y sostener la unidad como garantía de soberanía, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y la “guerra mediática”.

Meteorólogos tuneros evalúan su gestión durante el 2025

Mantener la efectividad de los pronósticos por encima del 90 por ciento y fortalecer la vigilancia en el territorio tunero y sus mares adyacentes son algunas de las proyecciones del Centro Meteorológico Provincial de Las Tunas para emitir avisos de alerta temprana durante el venidero año 2026.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *