Los Leñadores de Las Tunas mantienen su paso arrollador ante Cienfuegos 

Las Tunas.-Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su poderío en la Serie Nacional al imponerse 11×5 a los Elefantes de Cienfuegos, en el estadio 5 de septiembre.

Con este triunfo, los tuneros suman seis victorias en línea, cuatro de ellas frente a los cienfuegueros, y se mantienen firmes en la cima con balance de 43 ganados y 21 perdidos, seguidos a dos juegos y medio por los yumurinos.

La ofensiva tunera estuvo liderada por Norge de Jesús Torres, quien se fue de 5-3 con dos dobles y cinco impulsadas, mientras Yosvani Alarcón conectó de 4-4 con un biangular. También aportaron Leonardo Joseph (3-2), Henry Quintero (5-2) y Yordanis Alarcón (5-2), dentro de una producción colectiva de 17 imparables. Los verdirrojos fabricaron dos racimos de cuatro carreras en la tercera y sexta entradas, momentos en que el pitcheo cienfueguero se desplomó.

Desde el montículo, Rodolfo Díaz se acreditó su novena victoria al relevar 3.2 capítulos con una carrera permitida, tres indiscutibles, tres ponches y un boleto. El abridor fue Andier Reyes, seguido por Anier Pérez, mientras Alexander Vargas cargó con la derrota por los Elefantes.

La tropa tunera amenaza con completar la barrida y este domingo contará con el regreso de Eliander Bravo, quien vuelve al box tras varios meses lesionado, en busca de ampliar la racha y consolidar aún más su liderazgo en el campeonato.

/lrc/

