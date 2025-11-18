Portada » Noticias » Las Tunas » Las Tunas honra las cuatro décadas de la Cultura Física y el Deporte

Las Tunas.- La recién remozada Sala Polivalente Leonardo McKenzie Grant acogió la gala político, cultural y deportiva en saludo al aniversario 40 de la proclamación del Día de la Cultura Física y el Deporte.

El evento reunió a autoridades, glorias deportivas, entrenadores y atletas, y se convirtió en un homenaje a todos los integrantes del movimiento deportivo en el país.

Durante la velada se entregaron reconocimientos a destacados protagonistas del deporte en la provincia. El galardón al Mejor Activista correspondió a Damichel Santana Arredondo, del municipio Puerto Padre. El Mejor Consejo Voluntario Deportivo fue el “4 de abril”, de Salgacero, municipio Jesús Menéndez y la Mejor Peña Deportiva resultó “Todos somos uno”, del municipio Las Tunas.

En la categoría de Mejor Profesor de Deporte individual se distinguió a Ramón Acosta Osorio, especialista en ciclismo y el Mejor Profesor de Deportes colectivos fue Abeysis Pantoja Díaz, director del equipo Los Leñadores.

También fueron premiados Leodan Salgado Rondón como Mejor Profesor de Recreación, Alina Acanda Cruz del municipio Las Tunas como Mejor Profesora de Actividad Física Comunitaria, y Yulexi Merino Avilés del municipio Majibacoa como Mejor Profesora de Educación Física.

La gala rindió homenaje además a los 15 directores provinciales de deporte en Las Tunas. En un momento especial, las principales autoridades de la provincia entregaron un reconocimiento al INDER por su labor en el desarrollo de la cultura física.

El público pudo disfrutar de lo mejor de la cultura tunera, con presentaciones artísticas y la participación de los jóvenes atletas de la EIDE «Carlos Leyva». La presencia de glorias deportivas, entrenadores y deportistas dio realce a una celebración que reafirma el compromiso de la provincia con la práctica del deporte y la formación de valores en la sociedad.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube