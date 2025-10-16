16 de Oct de 2025

Las Tunas

Promueven nuevo Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Las Tunas

16 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
   15
Las Tunas.- En sesión plenaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Las Tunas, se acordó liberar de su responsabilidad como Primera Secretaria de la UJC a Milena Pérez Correoso, como parte del proceso de renovación y fortalecimiento de la organización.

Asimismo, se promovió a Orlando González Hernández para ocupar este cargo en la provincia, quien desempeñaba igual rol en el municipio Puerto Padre.

El joven de 32 años, Licenciado en Contabilidad, acumula experiencia y recorrido en las filas de la UJC. En su trayectoria sobresalió como Miembro del Buró Municipal en Jesús Menéndez, donde atendió las esferas Jóvenes Trabajadores y Combatientes, además de lo Político-Ideológico.

Durante el pleno le dieron la bienvenida a Orlando González Hernández, depositando la confianza en él para guiar a las nuevas generaciones. Igualmente, reconocieron la trayectoria de Milena Pérez Correoso, tras 12 años al frente de la vanguardia juvenil en el territorio.

Estuvieron presentes también el Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez; el Miembro del Buró, Karen González Velázquez y el Segundo Secretario del Comité Nacional de la UJC, Yaliel Cobo Calvo.

