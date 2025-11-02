Portada » Noticias » Deporte » Cuba anuncia equipo para la Copa América de Béisbol sin representantes de los Leñadores

Las Tunas.- La Federación Cubana de Béisbol y Softbol dio a conocer este domingo la nómina oficial del equipo Cuba que participará en la Copa América de Béisbol, a celebrarse del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

El anuncio confirmó una ausencia notable: ningún jugador de los Leñadores de Las Tunas fue convocado, lo que ha generado sorpresa entre los seguidores del conjunto oriental.

El jugador Roberto Baldoquín era el pelotero tunero con mayores posibilidades de integar la nómina, pero una luxación en la rótula durante la Serie Nacional y su tiempo de recuperación lo imposibilita para el torneo.

En tanto, Jean Lucas Baldoquín, Eliander Bravo y Yassel Izaguirre tendrán que seguir esperando. Por otro lado, la convocatoria de Yosvani Alarcón fue, al parecer, por puro trámite.

Aunque no se ofrecieron explicaciones específicas sobre algunas ausencias, se espera que en la conferencia de prensa del lunes a las 11:00 a.m. en el Estadio Latinoamericano se aborden detalles adicionales sobre la conformación del equipo.

La selección nacional estará compuesta por 27 peloteros, distribuidos en tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y trece lanzadores.

La preparación comenzará este martes en la ciudad de Matanzas, sede de la concentración previa al viaje.

Según el comunicado oficial, el proceso de selección se apoyó en estadísticas descriptivas y predictivas, incluyendo métricas como el promedio contra lanzadores de más de 90 millas, respuesta a envíos en rompiente, y elección de lanzamientos según la zona de strike.

También se valoraron indicadores como el average de fuerza y tacto, efectividad táctica y ajuste al sistema de juego diseñado para el torneo.

Cuba integrará el Grupo A, enfrentando a Nicaragua (13 de noviembre), Venezuela (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17). El Grupo B lo conforman Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina. Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la fase final, del 19 al 22.

Nómina oficial

Receptores:

– Andrys Pérez García (MTZ)

– Andy Yaniel Cosme Oliva (ART)

– Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU)

Jugadores de cuadro:

– Bárbaro Erisbel Arruebarruena (CFG)

– Cristian Rodríguez (VCL)

– Luis Vicente Mateo Terry (CFG)

– Tailon Sánchez Díaz (PRI)

– Alexei Ramírez Rodríguez (PRI)

– Yoel Yanqui Vera (SCU)

Jardineros:

– Yoelkis Guibert (SCU)

– Roel Santos (GRA)

– Alfredo Despaigne (GRA)

– Leonel Moas (CMG)

– Francisco Martínez (SCU)

Lanzadores:

– Pavel Hernández (IND)

– Frank Luis Medina (PRI)

– Darío Sarduy (VCL)

– Yoennis Yera (MTZ)

– Armando Dueñas (MTZ)

– Yunier Batista (CAV)

– José Bermúdez (MAY)

– Yunieski García (ART)

– Yusniel Padrón (HAB)

– Randy Martínez (PRI)

– Yadián Martínez (MAY)

– Michel Cabrera (HOL)

– Geonel Gutiérrez (ART)

Dirección técnica:

Encabezada por Germán Mesa (HAB), el cuerpo técnico incluye a figuras como Omar Linares (coach ofensivo), Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier (coaches de pitcheo), entre otros.

