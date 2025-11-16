16 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Pronostican culminar la recuperación eléctrica en Puerto Padre el próximo martes

16 de Nov de 2025
 - Yordanis Rodríguez Vega
   4

Puerto Padre, Las Tunas.- Diecinueve días después del paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, aún existen clientes de la Empresa Eléctrica en el municipio de Puerto Padre sin el vital servicio.

Sin embargo, hay una luz al final del túnel: las autoridades prevén culminar las labores de recuperación el próximo martes, llevando la electricidad a la totalidad de los clientes afectados.

Al amanecer de este domingo, antes del inicio de la jornada de trabajo, las afectaciones derivadas del huracán en este municipio superaban las 70 familias.

La situación se hace sentir en diversas localidades. En la Villa Azul, la ciudadana Amalia Ochoa, residente en la calle Lenin #19, sobrelleva la falta de electricidad desde que el ciclón impactó el territorio nacional.

Casos similares se repiten en La Forola, donde unas 15 familias están a oscuras, y en la barriada de Delicias, donde está afectada la señora Ramona Carralero. Desde la comunidad de Maniabón, hace llegar su reporte Yanara Silva García, vecina de calle 5, final de la carrera de los cocos, llegando al Jobo.

Aunque no con la celeridad que desean los damnificados, teniendo a las lluvias como causa principal del retraso, se avanza en la recuperación. Con beneplácito se recibió el reporte de la solución de averías en el barrio La Boca, Delicias, donde 4 viviendas ya reciben energía, mientras que en la calle 3, próxima al estadio América Latina, devolvieron la luz a unas 6 familias.

Para agilizar las acciones de restablecimiento energético, en el municipio de Puerto Padre trabajan este domingo 4 brigadas, una en Delicias, otra en la Villa Azul, una en Vázquez, más el carro de guardia que atiende las nuevas averías.

El pronóstico, dado a conocer por el ingeniero Anisley Santiesteban Velázquez, Director Técnico de la Empresa Eléctrica en Las Tunas, ofrece un horizonte definido a la población: si las condiciones meteorológicas lo permiten, tienen previsto culminar las labores de recuperación el próximo martes, llevando electricidad al ciento por ciento de los clientes afectados por el Huracán Melissa en Puerto Padre.

/lrc/

