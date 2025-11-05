5 de Nov de 2025

Los Leñadores doblegan a los Cocodrilos por segundo día consecutivo

5 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   15

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a imponer su ley en el estadio Julio Antonio Mella, donde derrotaron por segundo día consecutivo a los Cocodrilos de Matanzas, esta vez con marcador de 6×1.

Con este triunfo, los dirigidos por Abeicy Pantoja se mantienen a solo medio juego de la cima del campeonato y empujaron a los matanceros hasta la cuarta posición de la tabla.

Los verdirrojos contaron nuevamente con el liderazgo ofensivo de Yordanis Alarcón, quien se fue de 4-3, incluyendo un cuadrangular de tres carreras que encendió las gradas y definió el encuentro.

La ofensiva tunera se mostró implacable con un total de 11 imparables. Yuniesky Larduet aportó tres hits, mientras que Yudier Rondón conectó dos y remolcó un par de anotaciones, consolidando el dominio tunero desde el primer tercio del juego.

En la lomita, Eliander Bravo se adjudicó su cuarta victoria de la temporada tras lanzar cinco sólidas entradas. Keniel Ferráz se encargó de cerrar el telón con cuatro ceros consecutivos, asegurando el salvamento. Por su parte, Pedro Mesa cargó con la derrota.

Con este resultado, los Leñadores confirman su buen momento y se perfilan como serios contendientes al liderato, mientras los Cocodrilos deberán replantear su estrategia si quieren mantenerse en la pelea.

/mga/

