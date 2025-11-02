Deporte tunero se suma a muestras de solidaridad tras el paso de Melissa

Las Tunas.- Reiter Téllez, entrenador nacional de tiro con arco, lideró un emotivo gesto de solidaridad al entregar donativos a los damnificados de Río Cauto en la EIDE Carlos Leyva, junto a los peloteros de los Leñadores y el presidente de la comisión de atención a atletas, Diznardo Zaldívar.

Tras el devastador paso del huracán Melissa por el oriente cubano, 23 familias de Río Cauto fueron evacuadas y alojadas en la EIDE Carlos Leyva, en Las Tunas.

En medio de la emergencia, Reiter Téllez, reconocido entrenador del equipo nacional de tiro con arco, se presentó en el centro con una donación compuesta por ropa y materiales para la cocina, como muestra de apoyo a los damnificados que lo perdieron todo.

A este gesto se sumaron los Leñadores de Las Tunas, actuales campeones nacionales de béisbol, quienes compartieron con los evacuados y ofrecieron palabras de aliento. Su presencia fue especialmente significativa para los niños y jóvenes, que encontraron en los peloteros un símbolo de esperanza y fortaleza.

También estuvo presente Diznardo Zaldívar, presidente de la Comisión de Atención a Atletas en Las Tunas, quien coordinó la entrega y destacó el compromiso del movimiento deportivo con las causas sociales. “El deporte no solo forma campeones en el terreno, también en la vida”, expresó Zaldívar.

La iniciativa es parte de una ola de solidaridad que se ha extendido por toda la provincia, donde atletas, entrenadores y ciudadanos han unido esfuerzos para apoyar a las víctimas del huracán Melissa.