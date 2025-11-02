2 de Nov de 2025

Deporte tunero se suma a muestras de solidaridad tras el paso de Melissa

2 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   62

Las Tunas.- Reiter Téllez, entrenador nacional de tiro con arco, lideró un emotivo gesto de solidaridad al entregar donativos a los damnificados de Río Cauto en la EIDE Carlos Leyva, junto a los peloteros de los Leñadores y el presidente de la comisión de atención a atletas, Diznardo Zaldívar.

Tras el devastador paso del huracán Melissa por el oriente cubano, 23 familias de Río Cauto fueron evacuadas y alojadas en la EIDE Carlos Leyva, en Las Tunas.

En medio de la emergencia, Reiter Téllez, reconocido entrenador del equipo nacional de tiro con arco, se presentó en el centro con una donación compuesta por ropa y materiales para la cocina, como muestra de apoyo a los damnificados que lo perdieron todo.

A este gesto se sumaron los Leñadores de Las Tunas, actuales campeones nacionales de béisbol, quienes compartieron con los evacuados y ofrecieron palabras de aliento. Su presencia fue especialmente significativa para los niños y jóvenes, que encontraron en los peloteros un símbolo de esperanza y fortaleza.

También estuvo presente Diznardo Zaldívar, presidente de la Comisión de Atención a Atletas en Las Tunas, quien coordinó la entrega y destacó el compromiso del movimiento deportivo con las causas sociales. “El deporte no solo forma campeones en el terreno, también en la vida”, expresó Zaldívar.

La iniciativa es parte de una ola de solidaridad que se ha extendido por toda la provincia, donde atletas, entrenadores y ciudadanos han unido esfuerzos para apoyar a las víctimas del huracán Melissa.

 

/lrc/

Temas: damnificados huracán Melissa - Las Tunas - Leñadores - Reiter Téllez

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Las aulas en Las Tunas recuperarán su ritmo habitual este lunes 3 de noviembre, al reanudarse las actividades docentes en los diferentes niveles de enseñanza, excepto en aquellas instituciones educativas que reciben a personas afectadas por el huracán Melissa.

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

Hace apenas unos días pasó “Melissa”, arrasadora e implacable. Dejó surcadas en la existencia propia de cada poblador de las provincias orientales, dolorosas realidades que perdurarán en los recuerdos de quienes vivieron primeramente Sandy y ahora esta experiencia los deja con un vacío mayor .

Restablecen servicio eléctrico en la ciudad de Puerto Padre

Luego de casi doce horas de una compleja y ardua intervención, especialistas de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, lograron restablecer el servicio en la subestación La Micro, reparando la avería que había dejado sin energía a una amplia zona residencial de la ciudad de Puerto Padre.

Rolando Ponce de León confía en la ofensiva de los Leñadores

Tras varios días de inactividad provocados por el paso del huracán Melissa, el equipo de los Leñadores retomó sus entrenamientos con la mira puesta en recuperar el ritmo ofensivo. Así lo aseguró el preparador físico, Rolando Ponce de León, en declaraciones ofrecidas a Tiempo21 sobre el estado actual del conjunto en la Serie Nacional 64.

