Las Tunas.-Confieso que como admirador y seguidor del principal equipo de la provincia confiaba en el éxito ante su similar de Camagüey en la antepenúltima jornada de la etapa clasificatoria del Apertura pero también reconozco que una goleada no me la imaginaba ni en mis mejores sueños al tener presente lo que se jugaba cada elenco sumando además la rivalidad entre ambos conjuntos y los resultados entre ellos en lo que iba de competencia.

Pero ese 5-2, aparte de romper los moldes, demostró que el equipo que dirige Yoel Espiniella ha sido el mejor de su llave en lo que va de contienda y su nivel de juego y resultados lo sitúan entre los mejores del país.

Si antes hablaba de rivalidad lo demostraron ambos elencos durante la primera media hora del encuentro. Dominio alterno, mucho centro campismo, sus «hombres balas» dígase José Miguel Pérez y Juan Andreu Milanés por Las Tunas y Keyler James más Anyelo Riverí por los visitantes no encontraban los espacios y los metros suficientes para mostrar sus virtudes pero el veterano arquero camagüeyano Danilo Baró si tuvo par de buenas intervenciones ante disparos lejanos de José Miguel Pérez. Tal vez era un presagio de lo que se le venía encima.

Leandro Pérez «el chacal» demostró que tiene uno de los saques de banda más potente del país y de eso se aprovechó Walberto León que ante la pasividad de la zaga camagüeyana y con su pierna mala puso a ganar a su equipo. Acto seguido comenzó la fiesta goleadora de Las Tunas. Solo unos minutos más tarde se repitió la escena anterior pero con Juan Andreus peinando el balón para que otra vez Walberto anotara su segundo gol de la tarde.

Parecía que ya todo era coser y cantar para el equipo de casa pero los de la tierra de los tinajones cogieron un segundo aire aunque eso sí la alegría les duró bien poco. Penalti y el mismísimo Keyler James, máxima estrella de los visitantes y ante la duda si podía lanzarlo porque se encontraba fuera del terreno de juego por lesión, asumió la tarea pero el cancerbero tunero Alejandro Leyva se encargó de ahogarle el grito de gol y tras detenerle también el contrarremate vino un contragolpe espectacular de los de casa, derribo dentro del área al incombustible José Miguel Pérez, penalti y Darío Pons, otro que bien baila, se encargó de ampliar diferencias. Llegó el descanso y ya ese 3-0 era lapidario.

Pero había mucho más y desde el mismo inicio del segundo parcial los del balcón del oriente cubano siguieron a lo suyo y de alguna manera tenía que aparecer uno de los mejores jugadores desde que comenzó la temporada: José Miguel Pérez. No tuvo antídoto la defensa rival para pararlo sumando par de dianas a su cuenta particular (archiva 4 en el Torneo) demostrando, no solo con goles sino con fútbol, con mucho fútbol, que está listo para ser tenido en cuenta en la próxima convocatoria de la preselección nacional de la categoría U-20 que se preparará con vistas al Campeonato Mundial de la categoría.

Y bueno ya con el 5-0 en el marcador era cuestión de tiempo la victoria tunera “pero algunos ánimos” llegaron a caldearse, se produjeron por ambas formaciones entradas muy duras donde algunas de ellas acarrearon amonestación y aunque finalmente el agua no llegó al rio y alentados por la dirección del equipo los jugadores tuneros comprendieron la situación bajaron la intensidad del juego, se relajaron y de eso se aprovecharon Keyler James y Deinier Ramírez para reducir diferencias. Ya era demasiado tarde.

Así terminó todo y Las Tunas con esta goleada logró definir a su favor su compromiso particular ante Camagüey y aunque ambos tienen par de victorias entre ellos con sus respectivos 6 puntos la diferencia de goles les favorece a los tuneros (8GF Y 6GC,+2). Este acápite sería el que en un hipotético empate entre ambos al final de la etapa clasificatoria definiría su ubicación en la tabla de posiciones.

En el otro duelo de esta llave C Sancti Spíritus y Ciego de Ávila no pasaron del empate a cero. Así las cosas Las Tunas llegó hasta las 19 unidades, Camagüey se quedó con los 14 puntos que traía, Ciego de Ávila con su empate sumó otra unidad y archiva 11 cerrando la tabla Sancti Spíritus que tras su segundo encuentro consecutivo sin perder llegó a las 6 rayas.

Restan par de jornadas para concluir la etapa clasificatoria (en el Grupo C Camagüey y Ciego de Ávila tienen además un encuentro pendiente ante Sancti Spíritus) y Las Tunas en su penúltimo compromiso volverá a jugar en casa esta vez ante los de la tierra del Yayabo culminando su periplo en Morón.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube