Norge Marrero: el remero de Puerto Padre que navega hacia los 82 años

Este 12 de noviembre celebra su cumpleaños un hijo ilustre de Puerto Padre: el reconocido atleta y directivo deportivo Norge Marrero González, quien a sus 82 años de edad sigue siendo un ejemplo de entrega y pasión por el deporte cubano.

Su historia con el remo comenzó en 1961, cuando un técnico llegó a su tierra natal en busca de jóvenes con condiciones físicas excepcionales.

Con apenas 17 años, Marrero González, quien en ese momento se desempeñaba en el béisbol, se enamoró de las regatas y cambió el bate por el remo. Esta decisión marcó el inicio de una carrera legendaria.

Como atleta, su dedicación rindió frutos inmediatos. Ganó medallas desde su primer campeonato nacional hasta el día de su retiro, acumulando más de 25 títulos nacionales.

Su talento lo llevó a representar a Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y México 1968, un hito que lo consagró como el primer deportista olímpico de la provincia de Las Tunas, otrora territorio de la región oriental del país.

Tras colgar los remos, su aporte al deporte fue igual de prolifero y relevante. Como entrenador, directivo y presidente de la Federación Cubana de Remo por 40 años, su labor fue fundamental.

Bajo su liderazgo, el remo cubano alcanzó un segundo lugar por países en los Juegos Panamericanos, más de 50 medallas de oro, e introdujo esta disciplina en los Juegos Centroamericanos de 1982.

Por una vida de logros, ha recibido numerosas condecoraciones, como la Orden al Mérito Deportivo y la Medalla de Mérito de Honor de la Federación Internacional de Remo.

A sus 82 años, Norge Marrero, mantiene viva la llama del deporte. «Todavía doy guerra. El deporte es mi vida», confesó en una entrevista concedida al sitio digital Jit el 26 de enero de 2024.

Una muestra de ello es su participación en el Torneo Internacional de Softbol de veteranos mayores de 60 años que se celebra esta semana en La Habana.

«Lunes y martes jugamos contra un equipo de Estados Unidos. El reto va 2 y 2. He lanzado los 4 juegos, y lanzaré los 4 que faltan. Hoy descanso, y jueves y viernes, doble partido. Llevamos 16 años en este intercambio internacional, aquí en Cuba y allá. Es un bonito torneo anual», comenta con la emoción de un novato.

En su día de cumpleaños, este 12 de noviembre, Puerto Padre y toda Cuba celebran al eterno remero que llevó el nombre de su tierra natal a lo más alto del podio mundial. Felicidades Norge Marrero González.

/lrc/

