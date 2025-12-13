Portada » Noticias » Deporte » Las Tunas abre sus puertas al Zonal Oriental de Ajedrez

Las Tunas.- Desde este sábado y hasta el 18 de diciembre, la Universidad de Las Tunas acoge el Zonal Oriental Absoluto y Femenino de Ajedrez 2025, un evento que reúne a los mejores exponentes de la región oriental.

La cita definirá los últimos boletos directos hacia la Final del Campeonato de Cuba, prevista para febrero de 2026 en Camagüey (Absoluto) y Pinar del Río (Femenino).

El certamen reúne a los monarcas provinciales del oriente cubano junto a ajedrecistas avalados por sus títulos internacionales y su coeficiente ELO, lo que asegura un nivel competitivo de primer orden.

Entre los principales aspirantes sobresalen el Maestro FIDE Alfredo Aguilera Rodríguez y la Maestra FIDE Leannet Mariah Bosch, referentes en sus respectivos grupos y figuras llamadas a protagonizar el torneo.

Los duelos iniciales en el grupo femenino son los siguientes: Amelia Laurencio (GTM) vs Roxannys López (LTU),

Karen Torres (GRA) frente a Evelitce Salazar (HOL), Leannet Mariah Bosch (SC) ante Leydis L. Parra (LTU) , Rosa Alis Nieves (SC) contra Lianet Aguilera (HOL) y Dairenis Guerrero (HOL) frente a Lorena Millán

En el torneo masculino, los emparejamientos de la primera fecha son:

David A. Calzadilla (HOL) vs. Christian Tenst (SC), Manuel Ochoa (HOL)- Jeorling Batista (GRA), Erick Ravelo (GTM)-Adalberto Smith (LTU), Alfredo Aguilera (LTU) vs. Honorio Pompa (LTU), Ibrahim Fernández (LTU) ante Brayan Torres (SC) y Ronald Espinosa (SC) vs. Héctor Luis Fuentes (HOL)

Con este evento, Las Tunas se erige como la capital oriental del ajedrez, al convertirse en escenario de partidas decisivas que marcarán el rumbo hacia la gran final nacional.

El Zonal Oriental no solo es un torneo clasificatorio: es también una vitrina del talento ajedrecístico de la región. Las Tunas reúne a los mejores exponentes de la disciplina, consolidando su prestigio como sede de grandes eventos.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube