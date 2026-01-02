Henry Quintero, poder y consistencia para los Leñadores

Las Tunas.- Henry Quintero regresó al béisbol cubano con una temporada que quedará marcada en la historia de Las Tunas. El jugador camagüeyano firmó un promedio ofensivo de .328, con 90 imparables, 16 dobles y 16 boletos, demostrando que su vuelta no es solo simbólica, sino decisiva para el equipo.

Su aporte de poder lo coloca en un grupo selecto de jugadores de cuadro tuneros que han superado los 10 cuadrangulares y las 60 impulsadas en Series Nacionales. En esta temporada, Quintero disparó 14 jonrones y remolcó 61 carreras, uniéndose a nombres como Yordanis Alarcón (12 HR y 69 RBI en la 60 SN y 15 HR con 84 RBI en la 59 SN); Danel Castro (11 HR y 76 RBI en la 57 SN y 15 HR con 73 RBI en la 51 SN); y Alexander Guerrero, que en la Serie de Oro (SN 50) conectó 22 HR y empujó 66 carreras.

Quintero llegó para suplir la producción ofensiva de Denis Peña y Rafael Viñales, y lo ha hecho con creces y así lo demuestran sus números.

Henry Quintero no solo regresó, sino que volvió para demostrar que su talento sigue intacto y que puede ayudar a la ofensiva de Las Tunas en los momentos decisivos. Ahora, con la postemporada en el horizonte, su bate y su liderazgo serán vitales para las aspiraciones de los Leñadores, que sueñan con escribir otra página dorada en la historia del béisbol cubano.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube