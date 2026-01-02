2 de Ene de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Henry Quintero, poder y consistencia para los Leñadores

2 de Ene de 2026
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   257

Las Tunas.- Henry Quintero regresó al béisbol cubano con una temporada que quedará marcada en la historia de Las Tunas. El jugador camagüeyano firmó un promedio ofensivo de .328, con 90 imparables, 16 dobles y 16 boletos, demostrando que su vuelta no es solo simbólica, sino decisiva para el equipo.

Su aporte de poder lo coloca en un grupo selecto de jugadores de cuadro tuneros que han superado los 10 cuadrangulares y las 60 impulsadas en Series Nacionales. En esta temporada, Quintero disparó 14 jonrones y remolcó 61 carreras, uniéndose a nombres como Yordanis Alarcón (12 HR y 69 RBI en la 60 SN y 15 HR con 84 RBI en la 59 SN); Danel Castro (11 HR y 76 RBI en la 57 SN y 15 HR con 73 RBI en la 51 SN); y Alexander Guerrero, que en la Serie de Oro (SN 50) conectó 22 HR y empujó 66 carreras.

Quintero llegó para suplir la producción ofensiva de Denis Peña y Rafael Viñales, y lo ha hecho con creces y así lo demuestran sus números.

Henry Quintero no solo regresó, sino que volvió para demostrar que su talento sigue intacto y que puede ayudar a la ofensiva de Las Tunas en los momentos decisivos. Ahora, con la postemporada en el horizonte, su bate y su liderazgo serán vitales para las aspiraciones de los Leñadores, que sueñan con escribir otra página dorada en la historia del béisbol cubano.

 

Temas: Henry Quintero - Las Tunas - Leñadores

Últimas noticias

El ejemplo de Fidel, la mayor inspiración en 2026

Que el 2026 sea el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es un acicate para los cubanos porque su presencia eterna es muestra de cuánto caló en la memoria colectiva de este pueblo y en la proyección social para que todos tengamos iguales oportunidades.

Yassel Izaguirre explota su potencial con números de lujo

La ofensiva tunera volvió a ser protagonista en la Serie Nacional 64, y uno de sus pilares fue el joven Yassel Izaguirre, quien completó la mejor campaña de su carrera. El jugador se consolidó como pieza clave dentro de una de las alineaciones más productivas del campeonato, mostrando un rendimiento ofensivo que lo coloca entre los bateadores más destacados del torneo.

Cultura en el 2025, una mirada retrospectiva

«La cultura es la fiesta que el hombre se da a sí mismo», dijo Carlos Marx. Ciertamente, a pesar de las carencias materiales y otras vicisitudes, los artistas se crecen para ofrecer a los públicos obras de calidad. Este 2025 no fue la excepción. Vamos a repasar algunos de sus momentos más relevantes.

Más leido

Otras Noticias

