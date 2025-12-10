Claudia Tarín, la mejor atleta con contrato en 2025

Las Tunas.- La voleibolista tunera Claudia Tarín fue seleccionada como la mejor atleta con contrato en este 2025, reconocimiento que premia su ascendente carrera en el deporte de la malla alta.

La joven de 22 años inició el año defendiendo los colores del UTE Volley de Hungría, y desde el verano se incorporó al Lugoj de Rumanía, donde continúa mostrando su talento.

Antes de estas experiencias, Tarín también se desempeñó en el voleibol turco, un recorrido que le ha permitido consolidarse en el exigente escenario europeo.

En suelo europeo, Claudia ha experimentado una notable evolución como voleibolista, perfeccionando su técnica y consolidándose como una de las atacadoras auxiliares de la selección nacional de mayores.

Su crecimiento ha sido constante y se refleja tanto en su desempeño en clubes como en sus compromisos internacionales.

Este 2025 ha sido especialmente intenso para la tunera: participó en la Copa Panamericana sub-23 y en la de mayores, además de representar a Cuba en los Juegos Panamericanos de Asunción.

Claudia Tarín se ha convertido en una referencia del voleibol cubano y un ejemplo de superación. Su trayectoria confirma que el talento, acompañado de disciplina y experiencia internacional, puede abrir puertas y consolidar carreras en el más alto nivel competitivo.