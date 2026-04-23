Con atrasos significativos, campaña de la declaración jurada sobre ingresos personales en Las Tunas

Con atrasos significativos, campaña de la declaración jurada sobre ingresos personales en Las Tunas

Las Tunas.- Solo la mitad de los contribuyentes inscritos ha realizado hasta la fecha la declaración de ingresos personales, lo que coloca a la provincia en la situación más desfavorable del país a una semana de concluir el proceso.

Así lo señaló a Tiempo21 Damaris Pérez Cedeño, especialista de la Oficina Provincial de la Administración Tributaria, al subrayar que cada contribuyente tiene la responsabilidad de cumplir con esta obligación fiscal.

Ninguna de las tres figuras sobrepasa el 50 por ciento de cumplimiento y, a excepción del municipio de Manatí —que ya culminó el proceso—, todos presentan atrasos, lo que evidencia una vez más el finalismo que caracteriza estas campañas, agregó.

El potencial de contribuyentes en Las Tunas —entre tenedores de tierra o usufructuarios, trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales, artistas, periodistas y socios de MIPYMES— sobrepasa los 25 mil. Todos, aunque no hayan obtenido ingresos, están obligados a presentar la declaración jurada antes del 30 de abril.

“Nuestras oficinas permanecen abiertas, aún sin servicio eléctrico. Además, contamos con el portal tributario para quienes decidan declarar por la vía digital, recibiendo una bonificación del tres por ciento si lo hacen por esa vía”, enfatizó Pérez Cedeño.

La especialista recordó que este año entraron en vigor nuevas normas jurídicas y se actualizaron otras, que agravan el incumplimiento de la obligación fiscal, imponiendo multas de hasta veinte mil pesos por el solo hecho de no declarar en tiempo.

En las oficinas y en el propio portal de internet, los contribuyentes pueden recibir asesoría de carácter fiscal, además de contratar a tenedores de libros para llenar los formularios y luego depositarlos en los buzones habilitados.

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