TunasVisión, primer lugar en Festival Nacional de Telecentros

Las Tunas.- Por segundo año consecutivo, TunasVisión conquistó el primer lugar en el Festival Nacional de Telecentros, que acaba de finalizar en el Balcón de Oriente, con la participación de una treintena de canales del país, tanto provinciales como municipales.

Por su parte, merecieron el segundo y tercer lugar, Solvisión y Canal Habana, en ese orden, y el documental Al final del camino, de la Televisión Serrana, fue el Gran Premio del evento. Ese material especialmente destacó por su sensibilidad y capacidad de contar, a través de la pantalla, historias cotidianas de personas en la serranía. Ariagna Fajardo Nuviola, directora de este y otros audiovisuales exquisitos, recibió el galardón entre los aplausos de los colegas que reconocen en ese telecentro un referente en cuanto a documentalística en la nación.

Asimismo, a la gala de premiaciones asistieron las máximas autoridades de la provincia y directivos del medio en el país como José Carlos Zaragoza, su director general en Cuba. En ese contexto, se entregó además el Sello 75 Aniversario de la Televisión Cubana a personalidades, instituciones y sucesos culturales que marcan la idiosincrasia de nuestra provincia, entre ellos el arquitecto Domingo Alás, proyectista de la Plaza Martiana y la Casa Insólita, el proyecto sociocultural Zabaleando y la Jornada Cucalambeana. También fueron agasajados fundadores de la televisión en la Isla.

La actriz Elizabeth Borrero y solistas de la localidad compartieron su arte en la gala de premiaciones, acaecida en el teatro Tunas, sede del evento. También, como antesala de este momento, los presentes plasmaron sus firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano de impedir una agresión militar de Estados Unidos a Venezuela.

En general, más de una docena de premios conquistó TunasVisión, entre los que figuran los primeros lugares en entrevista y testimonio para Gianny López Brito y Waldina Almaguer por las obras Uno y otro, y El mundo de Pablo, respectivamente.

El Festival Nacional de Telecentros, además de ser un espacio de socialización de saberes, contó en su programa con visitas a lugares emblemáticos de nuestra ciudad, intercambios con proyectos culturales y otras iniciativas.

/mga/

