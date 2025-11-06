Portada » Noticias » Las Tunas » Llega desde el municipio de Amancio gesto de solidaridad a evacuados en Colombia

Colombia, Las Tunas.- La solidaridad hermana pueblos ante cualquier acontecimiento, más si son hechos que resulten tristes y dolorosos, como los ocurridos en las últimas jornadas en la cuenca del Cauto, tras el paso del huracán Melissa.

Las severas inundaciones hicieron que los pobladores de Guamo, en el municipio Río Cauto de la provincia de Granma, fueran trasladados a territorio tunero para resguardar sus vidas. El centro de evacuación instituto politécnico Flores Betancourt en el municipio de Colombia acogió a más de 400 personas y hasta allí llegó una comitiva del vecino municipio de Amancio, para brindar su apoyo desinteresado.

La directora general de Salud Pública en ese municipio, Liennis Mercedes Calzado París, al frente del grupo, explicó que este donativo constituye un gesto de amor con quienes lo han perdido todo y destacó que la idea es brindar ayuda psicológica con el principio de que van a recuperarse.

Entre los integrantes de esta comitiva estuvieron estudiantes de Enfermería y de otras esferas que pertenecen a la Unión de Jóvenes Comunistas, Además de la entrega del donativo, varios barberos realizaron su aporte al ofrecer sus servicios gratuitos. Los amancieros también regalaron su talento con propuestas culturales.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube