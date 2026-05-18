Chaparra y Veteranos inician con éxito segunda vuelta en Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- Chaparra y Veteranos lograron victorias en el inicio de la segunda vuelta de la tercera edición de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre, torneo que tiene por sede la emblemática cancha de La Anacahuita en la Villa Azul.

Chaparra impuso su condición de líder para disponer 72 x 54 de Aldeanos, mientras Veteranos demostró que sigue vivo al imponerse a Delicias con un contundente 67 x 50. Salvador Cisneros descansó en esta fecha.

Los resultados mantienen a Chaparra en la cima con cuatro triunfos y una derrota, mientras Veteranos, con récord de 3-2, le sigue los pasos.

Tabla de posiciones

1-Chaparra 4-1

2-Veteranos 3-2

3-Delicias 2-3

4-Aldeanos 2-3

5-S.Cisneros 1-3

El vigente bicampeón Veteranos, después de un arranque negativo sin triunfos en dos salidas a la cancha, sumó su tercera victoria consecutiva al derrotar con autoridad a Delicias 67 x 50.

De esta manera, los Veteranos se meten de lleno en la pelea por el primer lugar de la etapa clasificatoria de la tercera edición de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre.

/abl/