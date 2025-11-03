Portada » Noticias » Deporte » La Serie Nacional se reanuda con un duelo vibrante entre Leñadores y Cocodrilos

Las Tunas.- Tras la pausa obligada por el paso del huracán Melissa, el béisbol cubano retoma su pulso con un enfrentamiento de alto voltaje entre Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas, dos escuadras que encarnan el espíritu de la Serie Nacional.

El estadio Julio Antonio Mella será el escenario donde se reanude la edición 64 del torneo, en una jornada que marca el regreso del deporte nacional.

Matanzas, líder del campeonato con 26 victorias y 14 derrotas, llega con la moral tocada: solo ha conseguido cuatro triunfos en sus últimos diez partidos y sufrió una inesperada caída ante La Isla, que celebró su primera subserie ganada en la campaña.

A pesar de la ausencia de varias figuras claves, los Cocodrilos se mantienen firmes gracias a su defensiva de .980 y un pitcheo que permite apenas 3.92 carreras limpias por juego.

Por su parte, Las Tunas se mantiene fiel a su crecimiento progresivo. Los Leñadores, terceros en la tabla, promedian .312 al bate, y su cerrador Alberto Pablo Civil ya acumula ocho salvamentos. Su cuerpo de lanzadores ha logrado estabilizar un equipo que, año tras año, se reinventa para competir hasta el final.

Este choque no solo representa una batalla por la cima, sino también una subserie entre dos de los equipos favoritos al título. El béisbol regresa y aunque el calendario se haya trastocado, la pasión permanece intacta.

