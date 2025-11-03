3 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

La Serie Nacional se reanuda con un duelo vibrante entre Leñadores y Cocodrilos

3 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   2

Las Tunas.- Tras la pausa obligada por el paso del huracán Melissa, el béisbol cubano retoma su pulso con un enfrentamiento de alto voltaje entre Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas, dos escuadras que encarnan el espíritu de la Serie Nacional.

El estadio Julio Antonio Mella será el escenario donde se reanude la edición 64 del torneo, en una jornada que marca el regreso del deporte nacional.

Matanzas, líder del campeonato con 26 victorias y 14 derrotas, llega con la moral tocada: solo ha conseguido cuatro triunfos en sus últimos diez partidos y sufrió una inesperada caída ante La Isla, que celebró su primera subserie ganada en la campaña.

A pesar de la ausencia de varias figuras claves, los Cocodrilos se mantienen firmes gracias a su defensiva de .980 y un pitcheo que permite apenas 3.92 carreras limpias por juego.

Por su parte, Las Tunas se mantiene fiel a su crecimiento progresivo. Los Leñadores, terceros en la tabla, promedian .312 al bate, y su cerrador Alberto Pablo Civil ya acumula ocho salvamentos. Su cuerpo de lanzadores ha logrado estabilizar un equipo que, año tras año, se reinventa para competir hasta el final.

Este choque no solo representa una batalla por la cima, sino también una subserie entre dos de los equipos favoritos al título. El béisbol regresa y aunque el calendario se haya trastocado, la pasión permanece intacta.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Las Tunas - leñadores vs cocodrilos

Últimas noticias

Mantienen monitoreo sobre los embalses de Las Tunas

De los 23 embalses que administra la Delegación de Recursos Hidráulicos en Las Tunas tres, Ortiz y Ojo de Agua del municipio Puerto Padre y Las Lajas, en Jobabo, presentan problemas técnicos, están abiertos como parte de la prevención hidrológica establecida para estas situaciones y por tanto no ofrecen peligro alguno para la población.

Continúan las labores de protección a pobladores de Río Cauto 

Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto en la provincia de Granma continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra consideble cantidad de estos lugareños.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *