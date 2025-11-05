Aaron Marrero Escocia conquista el oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Las Tunas.- El tunero Aaron Marrero Escocia se coronó campeón en la prueba de los 400 metros planos, categoría T46, durante los Juegos Parapanamericanos Juveniles celebrados en Chile.

Con apenas 17 años, el amanciero logró detener el cronómetro en 56,45 segundos, superando por escaso margen a su compatriota, el matancero Daumey Elizalde, quien registró 56,94 segundos.

Este triunfo tiene un sabor especial para Aaron, ya que fue su única oportunidad de competir por una medalla en el evento. Las pruebas de 800 y 1500 metros planos, en las que también se había preparado intensamente y se sentía más fuerte, no fueron convocadas finalmente.

“Estoy muy contento”, expresó emocionado tras la carrera. “Primero, agradecerles a mis entrenadores, por su apoyo y exigencia, a toda mi familia que me ayuda bastante; y también a mis amistades”, añadió, reconociendo el nerviosismo que sintió antes de la competencia.

La victoria de Aaron no solo representa un logro personal, sino además un motivo de orgullo para el atletismo juvenil cubano en el escenario internacional.

/mga/

