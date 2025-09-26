Sancionan a ciudadano tunero por delito relacionado con las drogas

Las Tunas.- Quince años de privación de libertad es la sanción impuesta por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas a un ciudadano residente en el municipio de Amancio, acusado de tráfico de drogas, específicamente Cannabis indica, conocida como marihuana.

En juicio oral, público y ejemplarizante se demostró la participación del acusado, quien fue sancionado con anterioridad a estos hechos, por similar tipicidad delictiva.

El suceso se remonta a septiembre del pasado año cuando fue detenido en esta ciudad con una cifra considerable de dinero en moneda nacional y tres envoltorios de picadura vegetal que alcanzó a lanzar a unos metros de distancia al momento de la detención.

No obstante, se demostró coincidencia de las huellas de olor levantadas en los envoltorios con la muestra tomada al acusado, además de la presencia de marihuana en su orina.

También se le impusieron como sanciones accesorias; entre otras, el comiso del dinero ocupado, proveniente de la venta de la droga, y la prohibición de salida del territorio nacional durante el cumplimiento de su condena.

En el proceso investigativo, y en el momento del juicio oral de la causa 77 del año 2025, el acusado contó con todas las garantías, y la representación legal, según demanda el debido proceso consagrado en la Constitución de la República.

Tal como corresponde en ley, ahora el sancionado y la fiscalía tienen la posibilidad de interponer recurso de casación, de encontrarse inconformes con la sentencia dictada.

El desarrollo de este juicio ejemplarizante es parte del Cuarto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito y responde, además, a la política de Tolerancia Cero a las drogas, fenómeno que afecta a toda la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes.

/lrc/

