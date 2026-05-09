Los Industriales doblegan a los Leñadores y aprietan la cima de la Liga Élite

Los Industriales doblegan a los Leñadores y aprietan la cima de la Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas cedieron este sábado ante los Industriales con marcador de 8×6 en el estadio Julio Antonio Mella, pero pese al revés se mantienen en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, ahora compartida por cuatro equipos en un cierre de tabla más que emocionante.

El duelo estuvo marcado por la combatividad de los verdirrojos, que lograron igualar el marcador en dos ocasiones.

En la tercera entrada Yasser Julio González disparó su tercer jonrón consecutivo, ya suma cuatro en el torneo. En el sexto episodio los capitalinos tomaron ventaja definitiva gracias a dobles remolcadores de Carlos Nieto y Roberto Álvarez.

La ofensiva azul volvió a brillar en el octavo capítulo: Ariel Hechavarría añadió otro cuadrangular con un compañero en base, ampliando la diferencia.

Los tuneros fueron descontando y el cuarto mediante un jonrón en solitario de Yassel Izaguirre (segundo día consecutivo) volvieron a igualar las acciones.

Los verdirrojos respondieron en la parte baja de la octava entrada con un triple de Osman Caruncho que impulsó tres carreras, pero el intento de remontada se quedó corto.

En el montículo, Carlos Manuel Cuesta se acreditó la victoria tras cinco entradas de labor con tres anotaciones permitidas. El revés fue para Andier Reyes, castigado con las dos carreras que marcaron la diferencia.

La serie particular queda ahora favorable a los Industriales, que además tiñen de azul la cima del campeonato. Este domingo, los Leñadores enviarán al zurdo Eliander Bravo en busca de revancha.

/lrc)